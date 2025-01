ClockAssist lanceert AI-gestuurde urenregistratie

Accountants worstelen nog wel eens met het accuraat bijhouden van hun gewerkte uren, wat leidt tot frustratie en een verlies van declarabele tijd. ClockAssist lanceert een AI-gestuurde oplossing die de urenregistratie voor 70-80% automatiseert, gebaseerd op de terugkerende patronen in het werk van accountants.

AI-gestuurde urenregistratie

ClockAssist onderscheidt zich door integratie met alle software die accountants dagelijks gebruiken, in tegenstelling tot generieke time-tracking oplossingen. De AI-gestuurde urenregistratie is een stap naar volledig geautomatiseerde tijdverantwoording voor accountants. Het leert van de correcties en aanpassingen die accountants aanbrengen, waardoor de nauwkeurigheid van de automatische urenregistratie voortdurend zal verbeteren. Privacy blijft een topprioriteit, waarbij de gebruiker op ieder moment de controle over zijn eigen gegevens behoudt.

Tom van Eijmeren, oprichter van ClockAssist: “Ons ultieme doel was en is om urenregistratie zover mogelijk te automatiseren, zodat accountants zich volledig kunnen richten op hun kerntaken. Met de introductie van onze AI-functionaliteit maken we nu een grote stap in die richting.”

Meer weten? Kom naar de live launch op 16 januari om 13:00u!