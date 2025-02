Private equity in de accountancy: wie betaalt de echte prijs?

Private equity heeft de accountancysector gevonden, en dat is geen toeval. Met een jaarlijkse omzet van tientallen miljarden euro’s, een cruciale rol in de financiële dienstverlening en een groeiende vraag naar innovatie, biedt de sector een aantrekkelijke propositie voor investeerders.

De accountancy, vaak een behoudende branche, biedt door technologische vooruitgang kansen om personeelskosten te verlagen, terwijl de schaarste aan accountants onvermijdelijk de prijzen zal opdrijven. Bovendien ontstaan er nieuwe markten, zoals duurzaamheidsrapportages, die enorme groeikansen bieden in een wereld waar transparantie en verantwoording steeds belangrijker worden. Het is deze combinatie van factoren die private equity aantrekt. Daarnaast biedt hun aanwezigheid de mogelijkheid om strategische invloed uit te oefenen op toekomstige fusies en overnames, waarbij zij vaak een sleutelrol spelen in het bepalen van schaalvergroting en consolidatie binnen de sector.

In de afgelopen twee jaren is het marktaandeel van private-equity partijen bij accountantsorganisaties gestegen naar bijna 25% en bedraagt de totale investering al meer dan EUR 1,5 miljard. Toch roept deze ontwikkeling fundamentele vragen op. Is het inleveren van zeggenschap en onafhankelijkheid de prijs waard? Kan private equity de sector naar een hoger niveau tillen, of zet het de kernwaarden – betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en kwaliteit – onder druk?

De beloftes

Private equity wordt gepresenteerd als de oplossing voor grote uitdagingen zoals innovatie, automatisering, het aantrekken en behouden van talent en het verbeteren van kwaliteit. Voor sommige kantoren kan private equity daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden. Denk aan het binnenhalen van expertise in strategisch management, schaalvoordelen of het krijgen van toegang tot nieuwe markten. Deze voordelen kunnen kantoren helpen om processen te optimaliseren en nieuwe groeikansen te benutten.

Deze ontwikkeling roept ook vragen op. Vaak wordt het kapitaal uit de verkoop van aandelen gebruikt om huidige partners (gedeeltelijk) uit te kopen. Dat betekent dat er weinig directe investeringen in de organisatie plaatsvinden. Innovatie, groei, personeelsbehoud en kwaliteitsverbetering moeten vervolgens worden gefinancierd middels externe leningen, met bijkomende lasten zoals rente, aflossingen en de gewenste dividenden van aandeelhouders. Hoeveel financiële middelen blijven er dan over om de organisatie daadwerkelijk naar een next level te tillen?

De verborgen risico’s voor klanten?

Wat betekent private equity voor klanten? Ondernemers rekenen op accountants voor betrouwbaar advies, onafhankelijkheid en maatwerk. Hoewel investeringen in technologie kunnen leiden tot efficiëntere processen en verbeterde dienstverlening, kan de druk op rendement ook zorgen voor hogere tarieven of minder tijd voor een persoonlijke benadering. Dit raakt niet alleen kleinere bedrijven die afhankelijk zijn van persoonlijke ondersteuning, maar ook grotere klanten die waarde hechten aan onafhankelijkheid en integriteit.

Tegelijkertijd kan private equity met de juiste focus zorgen voor innovatie die de dienstverlening verder personaliseert, klanten nieuwe inzichten biedt en de efficiency vergroot. De vraag is of de efficiencyvoordelen leiden tot lagere tarieven of hogere opbrengsten voor de aandeelhouders?

Data is kennis, kennis is macht

Een accountantskantoor heeft toegang tot een schat aan financiële gegevens van klanten. Het is voor private equity natuurlijk verleidelijk om zich toegang te verschaffen tot deze data en te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. Wanneer klantgegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden, kan dit niet alleen het vertrouwen in de sector ernstig schaden, maar ook leiden tot juridische en reputatierisico’s. De financiële afhankelijkheid die ontstaat door private equity maakt het voor accountantsorganisaties lastig om volledig onafhankelijk en transparant te blijven in het borgen van de geheimhouding van deze data. Zelfs met goede interne regelingen blijft de perceptie van risico’s een probleem. Hoe waarborgen we dat klantdata uitsluitend wordt gebruikt waarvoor ze bedoeld is: betrouwbare en integere dienstverlening?

De onzichtbare gevolgen voor de werkcultuur

Private equity brengt niet alleen kapitaal mee, maar legt ook resultaatdruk op de organisatie. De focus op rendement kan leiden tot beslissingen die niet in lijn zijn met de lange termijnvisie van de organisatie. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben op de werkcultuur, wat weer gevolgen heeft voor het aantrekken en behouden van talent. Medewerkers die geconfronteerd worden met een constante druk op financiële targets, kunnen het gevoel krijgen dat zij cijfers boven klanten moeten stellen. Dit ondermijnt hun betrokkenheid en verhoogt het risico op uitstroom, wat juist de kern van innovatie en kwaliteit bedreigt. Medewerkers willen zich gewaardeerd voelen en bijdragen aan een organisatie die investeert in kwaliteit en innovatie, niet alleen in financiële resultaten. Is een organisatie onder deze omstandigheden nog in staat haar kernwaarden te behouden en tegelijkertijd toekomstbestendig te blijven??

Innovatie en kwaliteit beginnen met mensen

Vooruitgang begint niet bij financiële injecties, maar bij mensen. Het zijn de medewerkers die technologieën zoals AI en data-analyse toepassen, klanten ondersteunen en innovatie realiseren. Kwaliteit is geen eenmalige investering, maar een doorlopend proces dat gedragen wordt door een cultuur van betrokkenheid, professionaliteit en continue verbetering. Technologie zoals AI kan accountants bijvoorbeeld helpen om complexe analyses sneller en nauwkeuriger uit te voeren, terwijl data-analysetools nieuwe inzichten kunnen bieden voor klanten. Maar om deze innovaties effectief te benutten, is een werkklimaat nodig waarin medewerkers worden getraind en de ruimte krijgen om deze technologieën te implementeren. Dit betekent dat kantoren hun kernwaarden opnieuw moeten omarmen en investeren in groei, technologie en hun mensen. Door terug te gaan naar de kern van het vak – samenwerken, betrokkenheid van ervaren accountants en een goede ‘levensbalans’ – kunnen kantoren niet alleen hun dienstverlening verbeteren, maar ook talent behouden en klantenloyaliteit versterken. Op die manier kan de sector zonder externe partijen zoals private equity toch naar een hoger niveau groeien.

Fundamentele vragen

De keuze voor private equity roept fundamentele vragen op: wat willen we bereiken en tegen welke prijs? Gaat het financiële gewin door private equity de boventoon voeren of houden we vast aan onze oude kernwaarden? Voor sommige kantoren kan private equity een waardevolle partner zijn om groei en innovatie te versnellen. Uiteindelijk ligt de sleutel juist in het investeren in mensen, technologie en kwaliteit. Door bewust te kiezen voor wat er echt toe doet, kunnen we een duurzame toekomst bouwen waarin de accountancysector niet alleen overleeft, maar excelleert. Als sector hebben we een keuze: blijven we trouw aan onze kernwaarden of laten we ons verleiden door kortetermijnwinst? Laten we gezamenlijk investeren in wat echt telt: onze mensen, onze klanten en onze kwaliteit. Het kan echt anders!

Marco Rooks is oprichter en eigenaar van NXT LVL Accountants.