Beleggers: geef aandeelhouders laatste woord over duurzaamheidsverslag

De aandeelhoudersvergadering moet straks via een stemming het finale oordeel vellen over het duurzaamheidsverslag van een onderneming, zo bepleiten beleggersorganisaties.

Rients Abma van Eumedion (institutionele beleggers), Annelie Bijpost van Stichting MNO (ondernemingsraden), Gerben Everts van beleggersvereniging VEB, Angélique Laskewitz van VBDO (duurzame beleggers) en Jeroen van Wijngaarden van Dufas (vermogensbeheerders) doen die oproep in het FD. Het bestuur van een Nederlandse beursonderneming legt straks met het duurzaamheidsverslag verantwoording af over gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. “Dit gebeurt straks via het nieuwe duurzaamheidsverslag. “De verantwoording zou, wat ons betreft, moeten worden bezegeld door een stemming in de aandeelhoudersvergadering.”

Geen kop op EU-regels

Een van de doelen van de CSRD is dat duurzaamheidsinformatie dezelfde status krijgt als financiële informatie. “Wat de CSRD niet regelt, is wie het bestuur ter verantwoording kan roepen over de duurzaamheidsprestaties. Dat laat de Europese Unie doelbewust over aan de lidstaten. In Nederland legt het bestuur verantwoording over de financiële prestaties af aan de aandeelhoudersvergadering, wat na discussie uitmondt in een stemming over de jaarrekening. Deze governance-traditie bestond al vóór de totstandkoming van de EU, die dit ook bewust overlaat aan lidstaten. Het argument dat er sprake is van een ‘nationale kop’ op Europese regelgeving gaat dus niet op.”

Standaard agendapunt

De schrijvers vinden dat er bij beursgenoteerde ondernemingen geen ander volwaardig verantwoordingsforum bestaat dan de aandeelhoudersvergadering. “Het is logisch om daarbij aan te sluiten. Het duurzaamheidsverslag moet dan ook standaard een agendapunt zijn, inclusief het standpunt én toelichting van de ondernemingsraad. Dan kunnen aandeelhouders dit betrekken in hun beoordeling, voor het agendapunt af te sluiten met een stemming.”

De beleggersorganisaties denken dat die werkwijze bovendien leidt tot een breder debat over de duurzaamheidsinzet en -prestaties van een bedrijf. “Dat is een beter forum dan de rechtszaal, waarin deze discussies nu soms worden gevoerd.”

