De WIA: vijf vragen en antwoorden voor werkgevers  

Een medewerker die langere tijd ziek is, krijgt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Dit heeft niet alleen invloed op de medewerker, maar ook op de werkgever. In dit artikel geeft verzuimspecialist Sazas uitleg over deze wet.

1. Wat is de WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In de video legt Marc Breedveld, WIA-expert bij Sazas, kort uit wat deze wet inhoudt.



2. Welke soorten WIA-uitkeringen zijn er?

Een WIA-uitkering is een tijdelijk financieel vangnet voor wie al lange tijd (deels) niet kan werken door ziekte. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: WGA en IVA. Iemand krijgt een WGA-uitkering als deze langer dan 2 jaar ziek is, meer dan 35% arbeidsongeschikt is en wordt gedacht dat iemand in de toekomst weer (gedeelijktelijk) kan werken. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een medewerker krijgt een IVA-uitkering als hij of zij beperkt kan werken en er weinig kan is op herstel.



3. Hoe werkt het aanvragen van een WIA-uitkering?

Een medewerker vraagt zelf de WIA-uitkering aan. In de 88e ziekteweek ontvangen de medewerker en werkgever post van UWV over het aanvragen van de WIA-uitkering. De medewerker moet uiterlijk in de 93e week dat hij of zij ziek is de aanvraag indienen. Om de aanvraag compleet te maken, moet hij of zij alle documenten over de re-integratie meesturen. De werkgever kan ook een aantal van deze documenten online naar UWV sturen.

Voor de WIA-aanvraag zijn de volgende documenten uit het re-integratieverslag nodig:

Probleemanalyse;

Plan van aanpak;

(Eerstejaars)evaluatie;

Actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst;

Eindevaluatie.

4. Wat is de rol van de werkgever bij de WIA-aanvraag?

De documenten van het re-integratieverslag laten zien wat werkgever en medewerker de afgelopen 2 jaar aan de re-integratie hebben gedaan. Pas als blijkt dat beide partijen voldoende inspanningen hebben geleverd, wordt de WIA-aanvraag verder in behandeling genomen. Alleen de medewerker mag medische informatie sturen; de werkgever is hiervoor niet verantwoordelijk.

5. Wat is de rol van UWV bij de WIA-aanvraag?

UWV begeleidt de re-integratie van zowel vaste medewerkers als flexwerkers. Hiervoor betaalt de werkgever een premie aan UWV, die uit meerdere onderdelen bestaat: een gedifferentieerde premie. Daarnaast betaalt een werkgever de basispremie WIA.



UWV speelt een belangrijke rol binnen de WIA-regeling. De afdeling Sociaal Medische Zaken van UWV voert de WIA-beoordeling uit. Bij deze beoordeling kijkt UWV bijvoorbeeld of de werkgever genoeg heeft gedaan voor de re-integratie van de medewerker. Als blijkt dat dit niet het geval is, kan UWV een loonsanctie opleggen. Een WIA-beoordeling wordt uitgevoerd door een arbeidskundige en een verzekeringsarts.

Voorkom of verminder verzuim

Heb je vragen over de WIA? Als klant van Sazas, of je nu werkgever of accountant bent, kun je kosteloos gebruikmaken van de WIA-experts.



Maar Sazas doet meer. Sazas is een verzuimspecialist die werkgevers ontzorgt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van zowel henzelf als hun medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen biedt Sazas ook verzuimbegeleiding in samenwerking met betrouwbare partners. Voor een gezond bedrijf zijn vitale medewerkers essentieel. Toch kan ziekte soms niet worden voorkomen. Sazas ondersteunt bedrijven dan bij het beperken van deze (financiële) risico’s en helpt hen om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen.

