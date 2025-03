Europese wetgevers willen strenger witwastoezicht op voetbal

Het Europees Parlement is van plan de anti-witwasregels in het profvoetbal te verscherpen, met als directe aanleiding het jarenlange financiële gesjoemel van de Rus Roman Abramovitsj en de connectie tussen Chelsea en Vitesse.

Dat meldt regionaal dagblad de Gelderlander. In Nederland wordt in dit licht ook scherp gekeken naar de recente overname van Vitesse door vijf buitenlandse investeerders.

De Europese wetgevers willen verscherpt witwastoezicht op voetbalclubs, makelaars en investeerders in het voetbal. Door de grote bedragen die in het voetbal omgaan zouden ook steeds vaker ingewikkelder constructies worden opgetuigd, waarbij geld wordt doorgesluisd via belastingparadijzen en een wirwar aan bankfilialen en schimmige holdings.

Abramovitsj

De verwikkelingen rond de Londense voetbalclub Chelsea onder oligarch Roman Abramovitsj zouden de directie aanleiding zijn. Daarbij speelt ook Vitesse een rol, dat algemeen werd gezien als vehikel van Abramovitsj. De Rus liet jarenlang transacties lopen via allerlei offshorebedrijven en langs de Maagdeneilanden, Belize en de Britse Kanaaleilanden. In Vitesse werden miljoenen gepompt via schimmige firma’s als Marindale Trading Limited en Matteson Overseas Limited.

Witwasrisico’s voetbal

Europol heeft in het verleden al gewaarschuwd voor de risico’s van matchfixing en witwassen binnen het voetbal. Het Europees Parlement stelt dat voetbalclubs en agenten steeds vaker het doelwit zijn van illegale financiering, en verdachte activiteiten moeten gemeld worden, net zoals in andere risicosectoren zoals banken en kunsthandel.

De nieuwe Europese regelgeving, die in 2029 van kracht moet zijn, heeft als doel om risicovolle economische sectoren zoals het voetbal strenger te reguleren. Daarbij zou wel eerst een overgangsperiode gelden.

Bron: Gelderlander