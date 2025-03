Investeerder die drie ton verloor stelt Baker Tilly aansprakelijk

Een investeerder in een houtbedrijf in Oost-Nederland zag zijn drie ton in rook opgaan nadat hij zich mede baseerde op een misleidende waardeberekening van een accountant van Baker Tilly. Die werd door de tuchtrechter veroordeeld, waarna de investeerder het kantoor nu aansprakelijk stelt.

Een ‘misleidende gang van zaken’ en het ‘onvoldoende in acht nemen van zijn taak en positie als accountant die in het algemeen belang handelt’. De woorden van de tuchtrechter waren duidelijk toen de accountant van Baker Tilly in mei 2024 voor een maand werd doorgehaald. De zaak woensdag in de rechtbank in Almelo is een vervolg op die beslissing. Na de tuchtrechtelijke tik op de vingers vindt de ondernemer het tijd dat het accountantskantoor de portemonnee trekt. Hij stelt het kantoor, als werkgever van de AA, aansprakelijk.

Alles draait om de investering in een onderneming in duurzaam hout in Oost-Nederland. Het bedrijf had dringend geld nodig, alleen bleek de reden daarvoor anders dan de investeerder wist. Hij kreeg prognoses voorgelegd maar de waardeberekening van de accountant gaf voor hem de doorslag. Het bedrijf bleek 2 miljoen euro waard en er werden groeiende cijfers voorspeld. Die waardeberekening werd opgesteld wetende dat het bedrijf met deze investeerder in gesprek was, zegt advocaat Martijn Nooijen namens de investeerder. Volgens hem bagatelliseert Baker Tilly de reikwijdte van die berekening. ,,Maar dan had ze een voorbehoud moeten nemen en dat is niet gebeurd.” De ondernemer was ‘op zoek naar bevestiging’, zegt Nooijen.

Bijzonder beheer

Dat het bedrijf in zwaar weer verkeerde – wat onder meer blijkt uit het feit dat geldschieter ABN Amro het bij ‘bijzonder beheer’ had ondergebracht – werd niet aan de investeerder verteld. Vervolgens blijkt dat ook de omzet van 2019 tegenvalt. ,,Mijn cliënt mocht er op vertrouwen dat op het moment van het afgeven van die berekening alle inzichten tot die datum zouden zijn betrokken.” Volgens Nooijen liet Baker Tilly na de betalingsachterstanden die de onderneming had, te vermelden. Dat de achterstanden serieus waren, blijkt uit het feit dat ABN overging tot het opeisen van de totale financiering, zegt Nooijen. Was dat de reden dat het bedrijf dringend geld nodig had? ,,Het enige wat mijn cliënt wist, was dat de onderneming liquiditeiten wilde voor de inkoop van hout. Er waren genoeg opdrachten in de markt. Het ging om middelen voor de uitbreiding van activiteiten en dat had niets van doen met achterstanden bij crediteuren.”

Advocaat Thomas Munnik meldt dat de accountant zijn schorsing van een maand inmiddels heeft doorlopen. De eiser citeert rijkelijk uit de uitspraak van de tuchtrechter ,,maar dat leidt niet automatisch tot het oordeel dat de zorgplicht is geschonden, laat staan dat Baker Tilly aansprakelijk is.” Munnik hamert op de eigen deskundigheid van de investeerder. Hij en zijn broer hebben bedrijven die goed zijn voor 11 en 8 miljoen euro. Op korte termijn stelde de klager een bedrag beschikbaar zonder dat daar enige zekerheid tegenover stond. De contacten werden half november 2019 gelegd en een maand later al komt de leningovereenkomst tot stand. De investeerder liet zich bijstaan door een deskundige. ,,Had hij de investeerder dan niet moeten waarschuwen?”

De investeerder zei dat hij had afgezien van het ter beschikking stellen van leningen als hij had geweten van ‘red flags’. Maar die waren er wel degelijk, meent Munnik. De drie ton werd in drie delen uitgegeven. Hij leende het laatste bedrag uit terwijl de eerste twee ton al terugbetaald hadden moeten zijn. Zelfs de rente werd door het houtbedrijf niet voldaan. ,,Hij reageert dus overduidelijk niet op red flags. Hoe kan hij dan volhouden dat het wel anders geweest zou zijn als dat uit de waardering naar voren kwam?” Volgens Munnik is hier sprake van eigen schuld.

Adviseur André Niewzwaag, die de ondernemer bijstaat, hamert op de zitting op de problematische bancaire positie die onbekend was bij de investeerder. ,,Bij bijzonder beheer kan de bank elk moment de stekker er uit trekken. Dat wist hij niet.” De rechter stelde hardop de vragen die hij moet beantwoorden. ,,Levert de fout van een accountant aansprakelijkheid op? En als er dan fouten gemaakt zijn, heeft die tot deze schade geleid?” Een korte poging van beide partijen om er op de gang uit te komen, liep op niets uit.

De rechter doet over zes weken of meer uitspraak.