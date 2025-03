Aansluitende cijfers: voor accountants nu belangrijker én uitdagender dan ooit

Ben je accountant, dan is de kans groot dat je net de jaarafsluitingen en btw-aangiftes van al je klanten erop hebt zitten. Tijd om even op adem te komen, zou je zeggen. Maar helaas, tijd is schaars.

Uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Exact, blijkt dat efficiënter werken, omzet verhogen en personeelstekorten bij accountants bovenaan de agenda staan. En kloppende cijfers? Die zijn belangrijker dan ooit en waren niet eerder zo moeilijk te verkrijgen.

Aan het woord is Wilco Kraaij, verantwoordelijk voor accountancy bij Exact. Hij bespreekt waarom zoiets essentieels als aansluitende cijfers steeds meer onderdeel van een hindernisparcours worden:

Ik durf de moderne accountant wel een superheld te noemen. Aan de ene kant ben je verantwoordelijk voor betrouwbare cijfers, zoals je dat van elke accountant zou verwachten. Aan de andere kant ben je de persoon waar het bedrijfsleven een beroep op doet in geval van nood. Ben je accountant, dan ben je tegenwoordig steeds vaker een adviseur. Oftewel, ben je niet bezig met boekhouden, dan mag je de spreekwoordelijke cape omdoen en bedrijven van de juiste adviezen voorzien.

Wie denkt dat Batman het druk heeft, nodig ik uit om een kijkje te nemen in de belevingswereld van de gemiddelde accountant.

Het belang van correcte cijfers

Laat ik beginnen met iets wat door alle ontwikkelingen niet is veranderd en ook niet zal veranderen: het belang van cijfers waarop je kan rekenen. Op het eerste gezicht een beetje een no-brainer, aangezien je accurate cijfers associeert met accountants, zoals je bij een stethoscoop meteen aan een dokter denkt.

Waar het wringt is niet de mogelijkheid van een accountant om diens klanten van de juiste cijfers te voorzien, maar de uitdagingen die ze onderweg tegenkomen.

Meer verantwoordelijkheden, minder tijd

Een van de voornaamste redenen dat accountants het tegenwoordig druk hebben is simpelweg het personeelstekort. Bovendien verwachten ondernemers steeds meer dat een accountant een adviesrol vervult.

Los van het feit dat dit hen met een enorme verantwoordelijkheid opzadelt, kost het ook enorm voor tijd. Daarnaast rijmt het niet per sé met het stereotiepe beeld van een accountant die het liefst in de cijfers duikt. In plaats daarvan word je als accountant gevraagd om proactief met je klanten in gesprek te gaan. Dit is niet alleen tijdrovend, het is ook een taak die met name voor senior accountants is weggelegd.

Accountants besteden tegenwoordig dus meer tijd aan minder klanten, wat betekent dat ze vaak moeilijke keuzes moeten maken en niet elke klant even goed van dienst kunnen zijn.

Veel meer regelgeving

Bedrijven worden tegenwoordig geacht te rapporteren op meer dan cijfers alleen. ESG- en CSRD-rapportages zijn inmiddels vaste prik en landen bijna altijd op het bord van de accountant. 100% op de cijfers focussen kan eigenlijk niet meer. Je moet als accountant ook betrouwbaar op andere factoren kunnen rapporteren. Recent onderzoek toont dan ook aan dat dit ‘vreet’ aan de tijd die accountants een aantal jaar geleden nog aan pure boekhouding hadden besteed.

Veel meer automatisering

Ongetwijfeld de grootste duw in de rug van accountants is innovatie. Moderne technologie maakt het mogelijk dat junior accountants meer en meer het werk kunnen doen wat vroeger voor senior accountants was weggelegd: Robin doet de cijfers, Batman vervult de adviesrol.

Het nadeel hiervan is dat je als (senior) accountant natuurlijk blind op je cijfers moet kunnen vertrouwen. Dit vergt niet alleen kennis van boekhouding, maar ook van meer technische aspecten. Cybersecurity, privacy-wetgeving…betrouwbare cijfers kan je alleen garanderen als je ook de veiligheid op orde hebt. Zo zal AI meer en meer een rol gaan spelen in de wereld van de accountant. Sterker nog, ik zie AI als iets wat noodzakelijk is om alle uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Op zich een prima ontwikkeling, maar het maakt het voor accountants des te belangrijker om veel tijd en moeite investeren in het op orde houden van hun digitale huishouding. Innovaties bieden uitkomst, maar dus ook een vorm van druk. De juiste innovatie moet uiteraard toegankelijk, veilig, en weloverwogen worden toegepast.

Kortom, het snel en betrouwbaar verkrijgen van correcte cijfers is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Accountants hebben meerdere rollen en meerdere verantwoordelijkheden en moeten bovendien veel investeren in het zich eigen maken van innovaties.

Een kijkje in de keuken van een paar superhelden

Net zoals Batman niet zonder Robin kan, staat Exact klaar om accountants een handje te helpen. Met onze innovatieve software zorgen we ervoor dat accountants niet harder, maar slimmer kunnen werken. Benieuwd naar de ervaringen van onze eigen superhelden? Lees het klantverhaal van Banic B.V..