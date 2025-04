NBA toch niet naar tuchtrechter om examenfraude

Enkele weken geleden liet de NBA huisadvocaat Pels Rijcken nog onderzoeken hoe accountants die met examens fraudeerden toch voor de tuchtrechter kunnen worden gebracht, ook al weigeren de Big Four namen te geven. Inmiddels is duidelijk dat dat niet gaat lukken, blijkt uit een bericht van de NBA.

‘Het eigen instrumentarium is niet toereikend om dossiers van individuele accountants te krijgen. Dat maakt een gang naar de tuchtrechter onmogelijk’, concludeert de beroepsorganisatie. ‘De NBA heeft vanaf het begin de gevallen van examenfraude – het delen van antwoorden van toetsingen – scherp veroordeeld, zo blijkt uit de publieke verantwoording. Examenfraude is in strijd met alles waar het beroep voor staat en waar accountants voor horen te staan.’

De NBA hield daarom tot nu toe vast aan het voorleggen van individuele gevallen van ernstige examenfraude aan de tuchtrechter, meldt beroepsorganisatie. ‘De NBA vroeg daarvoor bij herhaling aan accountantsorganisaties om dossiers, ter onderbouwing van zulke tuchtklachten, maar kreeg die niet.’

‘Forse smet op de sector’

Daarom heeft de NBA nu een eigen dossier met genomen maatregelen rondom de examenfraude gepubliceerd. ‘Het document is voor de NBA een manier om openheid te geven over de eigen rol in het examenfraude-dossier’, luidt de toelichting. ‘De publicatie biedt een overzicht van door het NBA-bestuur genomen acties sinds de eerste signalen van omvangrijke examenfraude, begin 2023. Het dossier examenfraude werpt een forse smet op de sector en leidt terecht tot kritische vragen over de cultuur in accountantsorganisaties. Zowel binnen die organisaties als door de NBA wordt nog gekeken naar de oorzakenanalyse van de examenfraude. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in diverse cultuurprojecten.’

Meer over het dossier is hier te vinden.