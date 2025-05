Rabobank: elektrische bedrijfswagens economisch interessant

Dit blijkt uit een nieuw rapport waarin RaboResearch de concurrentiepositie van batterij-elektrische bedrijfswagens op de Nederlandse markt onderzoekt. José Serrano, analist Energietransitie bij RaboResearch, heeft voor de verschillende categorieën voertuigen gekeken naar de impact van beleidsmaatregelen, schaalvoordelen en de batterijprijzen.

Lichte, middelzware en zware bedrijfswagens

Serrano wijst erop dat lichte batterij-elektrische bedrijfswagens (LCV’s) het goedkoopst zijn in hun categorie, zelfs zonder overheidssteun. “Dit komt door de lagere brandstof- en onderhoudskosten. Hierdoor zijn er veel meer van zulke wagens bijgekomen. In 2023 ging het om 13% van alle nieuwe voertuigregistraties in Nederland. Dat is negen keer zoveel als in 2020.”

Voor middelzware bedrijfswagens (MCV’s) zijn voertuigen op gecomprimeerd aardgas momenteel het voordeligst. “Dankzij subsidies en de verwachte stijging van fossiele brandstofkosten door het EU-emissiehandelssysteem, worden in de toekomst batterij-elektrische MCV’s echter de voordeligste optie,” benadrukt Serrano.

Ondanks subsidies en andere steunmaatregelen blijven zware batterij-elektrische bedrijfswagens (HCV’s) duurder dan hun fossiele tegenhangers. Voor deze categorie is rijden op aardgas momenteel de meest voordelige optie vanwege de lagere brandstofkosten.

Schaalvoordelen en dalende batterijprijzen

“We verwachten wel dat door schaalvoordelen en dalende batterijprijzen de totale eigendomskosten van batterij-elektrische MCV’s en HCV’s wat lager worden in de toekomst. Maar zelfs een daling van 30% in batterijkosten zou slechts een prijsverlaging van 6% opleveren, en dan alleen als fabrikanten deze besparingen volledig doorberekenen. Andere factoren spelen namelijk ook een rol bij hoe de prijs wordt vastgesteld. De grootste prijsverlaging zal komen door schaalvoordelen bij de fabrikanten,” licht Serrano toe.

Kostenbesparing door zonne-energie en PPA’s

Bedrijven kunnen volgens Serrano hun elektriciteitskosten verlagen door te investeren in zonnepanelen en batterijen, waardoor ze hun eigen zonnestroom kunnen gebruiken. “Dit kan de brandstofkosten aanzienlijk verlagen en maakt batterij-elektrische HCV’s economisch aantrekkelijker. Daarnaast zouden bedrijven het risico van fluctuerende elektriciteitskosten mogelijk kunnen afdekken door stroomafnameovereenkomsten, ook wel PPA’s genoemd, af te sluiten.”

Tijd om elektrisch te gaan

Voor lichte bedrijfswagens is de overstap naar elektrisch financieel een slimme keuze, concludeert Serrano. “Dus als je kunt, ga dan voor elektrisch. Voor middelzware bedrijfswagens maken overheidssteun en verwachte prijsdalingen door schaalvoordelen de overstap naar batterij-elektrisch aantrekkelijk. Maar voor zware bedrijfswagens blijft aardgas vooralsnog de meest voordelige optie.”

Het rapport is te lezen op www.rabobank.nl/kennis