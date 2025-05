Minister: examenfraude toont gebrek aan integriteit, onderzoek naar bevoegdheden NBA

Minister Heinen laat onderzoek doen naar het huidige stelsel van beroepsreglementering en de bevoegdheden van de NBA daarbinnen. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Tom van der Lee over de ‘gestaakte jacht van de NBA op frauderende accountants’.

Minister Heinen noemt het ‘onwenselijk als de beroepsorganisatie geen bevoegdheid heeft om de nodige inlichtingen in te winnen om te achterhalen of er accountants zijn jegens wie zij een klacht aanhangig wil maken bij de Accountantskamer. Dit bemoeilijkt het dat de beroepsorganisatie haar wettelijke taak uitoefent om zorg te dragen voor de eer van de stand van de beroepsgroep.’

Gevraagd naar een oordeel over ‘de situatie waarin de beroepsorganisatie onvoldoende mogelijkheden heeft om tuchtrechtelijke maatregelen te nemen tegen frauderende accountants’ houdt de minister zich enigszins op de vlakte. Heinen stelt vast ‘dat de beroepsorganisatie niet in staat is om

de nodige inlichtingen in te winnen om te achterhalen of er accountants zijn jegens wie zij een klacht aanhangig wil maken bij de Accountantskamer.’

Onderzoek

Op een vraag naar zijn beeld van de omvang van examenfraude in de accountancy kondigt de minister onder anderen een onderzoek aan: ‘Zelf vind ik het als systeemverantwoordelijke vooral belangrijk dat de beroepsorganisatie het door haar gewenste inzicht kan krijgen. Daartoe bereid ik momenteel een onderzoek voor van het stelsel van beroepsreglementering. Dit stelsel heeft als doel om de kwaliteit van een goede beroepsuitoefening te borgen, als voorwaarde voor kwalitatief goede accountantscontrole. In dat stelsel is de beroepsorganisatie een belangrijke schakel. Dit jaar zal ik laten onderzoeken of haar huidige taken, in relatie tot haar huidige bevoegdheden, nog steeds toereikend zijn om de kwaliteit van een goede beroepsuitoefening te borgen in het licht van het publiek belang van het werk van de accountant.’

Het gebrek aan mogelijkheden voor de NBA om tuchtrechtelijke opvolging te geven aan de geconstateerde examenfraude ziet de minister ‘als een signaal van een mogelijk gebrek in het stelsel van beroepsreglementering. Op dit moment bereid ik een onderzoek voor naar het stelsel van beroepsreglementering. Dit stelsel heeft als doel om de kwaliteit van een goede beroepsuitoefening te bevorderen, als voorwaarde voor kwalitatief goede accountantscontrole. In dat stelsel is de beroepsorganisatie een belangrijke schakel. Dit jaar zal ik daarom laten onderzoeken of NBA’s huidige taken, in relatie tot haar huidige bevoegdheden, nog steeds toereikend zijn om de kwaliteit van een goede beroepsuitoefening te borgen. Mocht een aanpassing van de verantwoordelijkheden, taken en

bevoegdheden van de beroepsorganisatie nodig blijken omdat zij onvoldoende middelen heeft om op te kunnen treden tegen accountants, dan zal ik maatregelen nemen.’

Gebrek aan integriteit

Even verderop in zijn beantwoording van de Kamervragen is de minister een stuk uitgesprokener. Gevraagd naar wat examenfraude doet met de status en de betrouwbaarheid van het beroep van accountant in Nederland antwoordt hij: ‘De examenfraude, in de vorm van het ongeoorloofd delen van antwoorden op examenvragen, toont een gebrek aan integriteit aan van de betreffende accountants. Dit ondermijnt het vertrouwen in accountants, waarvan ook de goedwillende meerderheid van de accountants die deze fraude niet heeft gepleegd helaas last ondervindt.’

Kamerbrief beantwoording Kamervragen over het bericht NBA staakt jacht op frauderende accountants