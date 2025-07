Compliance en audit-trail: hoe zorg je voor een waterdicht dossier?

Een waterdicht dossier begint met een goede audit-trail: een digitaal spoor waarin precies is vastgelegd wie wat heeft gedaan, wanneer en op welke manier. In dit blog lees je waarom dat zo belangrijk is en hoe je het slim inricht zonder onnodige impact op je interne capaciteit.

De touwtjes worden in de accountancybranche steeds strakker aangetrokken. Of het nu gaat om de AVG, de Wwft of de richtlijnen van de NBA: kantoren moeten steeds beter kunnen aantonen dat ze compliant werken én hun klantdossiers op orde hebben. In de praktijk blijkt dat lastiger dan gedacht. Documenten circuleren via e-mail, goedkeuringen worden telefonisch gegeven en collega’s hanteren ieder hun eigen werkwijze. Het gevolg? Onvolledige dossiers, risico op fouten en frustraties tijdens controles.

Een audit-trail is een must have

Strenge regelgeving duwt accountants naar een scherpere dossiervorming. De signalen stapelen zich op: de AFM waarschuwt voor toenemende frauderisico’s, de NBA scherpt de eisen rondom klantacceptatie aan en de Wwft blijft stevig in de spotlight staan. Een goed gedocumenteerde audit-trail helpt niet alleen om aan te tonen dat je compliant werkt – het voorkomt ook misverstanden en discussies met klanten.

Stel: een klant beweert een belangrijk document nooit te hebben ontvangen. Met een audit-trail kun je precies laten zien wanneer het document is verstuurd, wie het heeft geopend en wanneer er een handtekening is gezet. Geen gedoe meer met “het zat in mijn spam”, maar harde feiten die je positie als adviseur versterken. En bijkomend voordeel: het scheelt een hoop tijd bij interne of externe audits, omdat je altijd snel kunt terugvinden wat er is gebeurd.

De praktijk: waar het vaak misgaat in klantdossiers

In theorie weet elk kantoor hoe het zou moeten: alles vastleggen, zorgvuldig documenteren, goedkeuringen registreren en werken volgens vaste procedures. Maar de praktijk is weerbarstig. Informatie wordt nog vaak ad hoc verzameld. Sommige klanten sturen documenten via e-mail, anderen via WhatsApp of zelfs per post. Collega’s slaan informatie lokaal op de server of gebruiken verschillende versies. Daardoor ontstaat er geen centraal, compleet klantbeeld, terwijl dat wél nodig is om compliant te zijn.

En dan is er nog de structuur in klantonderzoek. De Wwft verplicht accountants tot het uitvoeren van een cliëntenonderzoek: identificatie, verificatie, UBO-check, risicobeoordeling, monitoring. Maar hoe ver moet je gaan? Wanneer is het cliëntenonderzoek voldoende gedocumenteerd? Hier is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat de uitvoering vaak een struikelblok is. De wet is helder, maar in de praktijk ontbreekt vaak de tijd, tooling of structuur om het goed te doen – laat staan om het achteraf te kunnen aantonen.

Zonder duidelijke workflow en controlemechanismen is het lastig om aan te tonen dat je voldaan hebt aan de verplichtingen onder de Wwft en andere regelgeving. En dat maakt je kwetsbaar voor fouten, voor sancties én voor reputatieschade.

Hoe PinkWeb helpt bij een waterdicht dossier

Gelukkig hoeft het niet complex of tijdrovend te zijn. Met PinkWeb bouw je stap voor stap aan een toekomstbestendige dossiervorming – waarbij compliance geïntegreerd is in je dagelijkse processen. Geen losse oplossingen meer, maar een geïntegreerd platform dat je grip geeft.

PinkWeb helpt met:

Centrale opslag van klantinformatie en documenten. Alles wat je nodig hebt, op één plek. Altijd actueel, altijd toegankelijk. Geen losse mailtjes of downloads meer.

Volledige audit-trail bij elke stap. Je ziet precies wie wat heeft gedaan: documenten verstuurd, ontvangen, gelezen, geaccordeerd. Ideaal bij een Wwft-controle of een interne audit.

Het standaardiseren van workflows voor het verzamelen van informatie. Werk met vaste templates voor het uitvragen van documenten, het uitvoeren van cliëntenonderzoek of het aanvragen van goedkeuringen. Zo werkt iedereen op dezelfde manier – wel zo overzichtelijk.

Het digitaal ondertekenen en accorderen van de digitale handtekening. Geen printjes meer die ingescand terugkomen. Met PinkWeb kan de klant direct digitaal accorderen of ondertekenen, veilig en rechtsgeldig.

Ondersteuning bij de Wwft-verplichtingen. Door klantinformatie gestructureerd uit te vragen én automatisch vast te leggen, ben je voorbereid op vragen van toezichthouders. De audit-trail wordt vastgelegd in PinkWeb. Denk aan bewijs van identificatie, documentatie van de risicobeoordeling en vastlegging van monitoringacties.

Het resultaat? Een dossier dat niet alleen klopt, maar ook controleerbaar is. Dat helpt niet alleen bij externe audits, maar zorgt ook intern voor rust en vertrouwen. Medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. En jij verbetert je compliance op het gebied van gegevensuitwisseling en informatieveiligheid.