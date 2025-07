Dubbele belasting, dubbele druk: waarom steeds meer Amerikaanse Nederlanders hun nationaliteit opzeggen

“Ik betaal netjes belasting in Nederland, maar Amerika eist ook zijn deel.” Die uitspraak van een Amsterdamse ondernemer in een recente reportage van NH Nieuws staat symbool voor een groeiend probleem. Steeds meer Nederlanders met ook een Amerikaans staatsburgerschap besluiten hun Amerikaanse nationaliteit op te geven. De reden? Een mix van complexe belastingregels, angst voor fouten en een groeiende afstand tot het land waar ze vaak nooit écht gewoond hebben.

42.000 stille klanten

In Nederland wonen naar schatting zo’n 42.000 mensen met zowel de Nederlandse als Amerikaanse nationaliteit. Vaak zijn dit ondernemers, expats of Nederlanders die toevallig in de VS zijn geboren of een Amerikaanse ouder hebben.

Voor velen komt de fiscale realiteit pas aan het licht wanneer ze een brief van hun bank ontvangen, hun onderneming willen overdragen of emigratieplannen maken. Dan blijkt ineens: de VS verwacht dat zij jaarlijks belastingaangifte doen, ook al wonen ze volledig in Nederland en betalen ze hier netjes hun belasting.

De Verenigde Staten is wereldwijd uniek in het feit dat zij belasting heffen op basis van staatsburgerschap, en niet op basis van woonplaats. Zelfs wie geen enkele band meer heeft met de VS, blijft belastingplichtig tot het moment dat het staatsburgerschap formeel wordt opgegeven – en dat is geen eenvoudige of goedkope procedure.

Van paspoort naar probleem

Een van de geïnterviewden in een recent NH Nieuws-artikel, Dirk, is geboren in de VS omdat zijn ouders er tijdelijk werkten. Hij heeft er slechts een paar maanden gewoond, maar bezit nog steeds een Amerikaans paspoort. Inmiddels is hij al meer dan een jaar bezig met het afstandsproces: “Het is bureaucratisch, duur en frustrerend.” Zijn situatie is verre van uniek.

Sinds 2009 is de druk toegenomen. Buitenlandse banken zijn sindsdien verplicht om gegevens van klanten met een mogelijke Amerikaanse achtergrond te delen met de Belastingdienst, die deze vervolgens doorstuurt naar de Amerikaanse IRS. Dat betekent dat zelfs wie onwetend is over zijn fiscale verplichtingen, toch risico loopt op boetes of belemmeringen bij bankzaken en hypotheekaanvragen.

Stress, schaamte en uitstelgedrag

Volgens Daan Durlacher van Americans Overseas, een organisatie die hulp biedt aan Nederlanders met Amerikaanse belastingverplichtingen, ervaren veel cliënten gevoelens van schaamte, stress en verlamming zodra ze beseffen wat hun status inhoudt. “Mensen vermijden het onderwerp, openen brieven niet meer, of durven geen bankrekening te openen. Dat is zorgwekkend.”

Het politieke klimaat in de VS werkt vaak als katalysator. Voor veel mensen voelt het onlogisch om belasting te betalen aan een land waarmee ze zich niet verbonden voelen – en waarmee ze soms zelfs in moreel of ideologisch conflict zijn. Durlacher merkt op dat het aantal mensen dat zich meldt voor hulp bij het afstand doen van het Amerikaanse staatsburgerschap de afgelopen jaren sterk is gestegen.

De rol van de accountant

Voor accountants in Nederland betekent dit een toenemende verantwoordelijkheid. Steeds vaker belandt de vraag “Wat moet ik hiermee?” op het bureau van de adviseur. En hoewel Amerikaanse belastingwetgeving buiten het reguliere werkterrein van de Nederlandse accountant valt, is er wel degelijk een rol weggelegd op het gebied van signalering, uitleg en doorverwijzing.

In veel gevallen is de klant zich simpelweg niet bewust van zijn status als ‘US Person’. Door tijdens intake- of jaargesprekken standaardvragen te stellen over geboorteplaats, nationaliteit van ouders of het bezit van een (oude) Green Card, kan tijdig worden vastgesteld of er mogelijk Amerikaanse verplichtingen spelen.

Een open gesprek helpt om angst en verwarring te verminderen. Veel klanten denken dat ze in de problemen zitten zodra ze zich melden bij de IRS. Dat hoeft niet zo te zijn: er bestaan inkeerregelingen voor wie nooit aangifte heeft gedaan, en in sommige gevallen is belasting betalen aan de VS niet eens nodig – maar aangifte doen wel.

Nationale afstand, persoonlijke gevolgen

De beslissing om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit is vaak een persoonlijke. Maar de gevolgen zijn allesbehalve privé. Zonder begeleiding kan het traject maanden duren, juridisch complex zijn en leiden tot fouten met hoge financiële of administratieve kosten.

Daarnaast heerst bij sommige mensen de angst dat openlijke kritiek op de VS – bijvoorbeeld via social media – hun reistoegang of afstandsprocedure negatief beïnvloedt. Deze zorgen zijn niet geheel ongegrond. Zo vereist een ESTA-aanvraag tegenwoordig ook opgave van sociale mediaprofielen. Een kritische post zou, volgens sommige cliënten, kunnen worden opgevat als een risico of zelfs als reden voor afwijzing.

Tot slot: maak het bespreekbaar

De fiscale implicaties van een Amerikaans staatsburgerschap raken steeds vaker ook de Nederlandse adviespraktijk. En wie onder stress staat, zoekt hulp bij iemand die hij vertrouwt. De accountant kan daarin een cruciale rol spelen: als eerste signaleerder, als betrouwbare uitlegger, en als rustpunt in een verwarrende situatie.

Een simpele vraag als “Heeft u toevallig ook de Amerikaanse nationaliteit?” kan de start zijn van een gesprek dat administratieve druk wegneemt en juridische problemen voorkomt. Door op tijd te verwijzen en samen te werken met een specialist, bied je jouw klant overzicht, rust en de mogelijkheid om zélf weer controle te krijgen over zijn situatie.

Meer informatie en hulp

