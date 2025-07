De vijver is leeg: zo beschik je tóch over goed opgeleide boekhouders

De accountancysector staat onder druk. De werkdruk stijgt, de vijver met ervaren krachten droogt op en het vak verandert sneller dan ooit. Tegelijk groeit de behoefte aan mensen die niet alleen boekhouden, maar ook meedenken met klanten. Zelf opleiden is dé oplossing, maar vaak ook tijdrovend en kostbaar.

SnelStart ontwikkelde een opleidingsroute die drempels verlaagt en opleiden in de praktijk wél haalbaar maakt. Dankzij praktijkgerichte e-learnings en een speciaal mbo-traject krijgen starters snel de basis onder de knie. Dit kunnen ook medewerkers zijn zónder boekhoudachtergrond. Ze leren door te doen en ontwikkelen zich razendsnel tot allround financiële professionals. Daarna kunnen ze via de hbo-bachelor bovendien doorgroeien tot specialist van de toekomst, met verdieping in advies, strategie en data-analyse.

Direct van waarde op de werkvloer

De mbo-opleiding Business Administration & Control Specialist is een werk- en leertraject: vier dagen werken op kantoor, één dag per week naar school. De opleiding gaat verder dan traditionele boekhoudopleidingen en sluit daarmee aan op de dagelijkse praktijk. Studenten leren bijvoorbeeld ook over AI, duurzaamheid, communicatie en ondernemerschap. Nieuwe medewerkers draaien dus meteen mee, terwijl ze zich verder ontwikkelen.

“De combinatie van leren in de schoolbanken én in de praktijk, werkt gewoon.”

– Evert Tijssen, eigenaar van Tijssen Accountants

Een van de accountantskantoren die medewerkers via een praktijkgerichte mbo-opleiding opleidt, is Tijssen Accountants in Kesteren. Eigenaar Evert Tijssen ziet zijn twee mbo-studenten elke week groeien: “Ze leren twee jaar in de praktijk én in de schoolbanken. Die combinatie werkt gewoon. Ze zijn enthousiast, stellen slimme vragen en durven verantwoordelijkheid te nemen.”

Klaarstomen tot moderne financieel professional

De medewerkers worden vanaf dag één voorbereid op een bredere rol in het kantoor. Evert Tijssen ziet dat terug in hun houding: “We geven hen het vertrouwen en in ruil daarvoor zien we ze groeien. Ze worden echt betrokken adviseurs. En die zijn goud waard. Voor ons is dit dé manier om jong talent te laten groeien.”

Van starter tot specialist

Na de mbo-opleiding kunnen medewerkers via SnelStart Academy eenvoudig doorstromen naar de hbo-opleiding Accountancy, Data & Advisering. Die sluit naadloos aan op hun praktijkervaring. Zo bouw je binnen je eigen kantoor aan een sterk team: van starter tot specialist.

En het mooie? Dankzij de praktijkgerichte opzet kost het jou en je collega’s nauwelijks extra tijd. Je medewerkers leren wat nú nodig is, in jouw werkomgeving. Of zoals Evert het zegt: “Dit werkt. Voor hen, voor ons, voor de branche.”

Ontwikkel jezelf en je bedrijf! SnelStart biedt meer dan alleen (boekhoud)software. Benieuwd naar onze mbo-opleiding Business Administration & Control Specialist? Hier lees je er meer over.