‘Nederlandse bedrijven nog niet klaar voor effectief inzetten AI’

Veel Nederlandse bedrijven zijn nog niet in staat om AI volwassen en effectief in te zetten, vinden financiële professionals.

Het bedrijf Workiva, aanbieder van een cloudplatform dat financiële en niet-financiële informatie samenbrengt, ondervroeg wereldwijd 2.300 professionals op het gebied van finance, duurzaamheid, audit en risicobeheer die verantwoordelijk zijn voor corporate reporting.

Wereldwijd gebruikt inmiddels 74% van de professionals die bedrijfsrapportages opstellen AI in hun dagelijkse werk. 96% boekt tijdwinst en 94% merkt een hogere productiviteit. In Nederland geeft 41% van de respondenten aan dankzij AI meer tijd over te houden voor andere taken.

Vertrouwen praktijk lager dan bij leidinggevenden

Volgens de onderzoekers hebben Nederlandse praktijkprofessionals die vertrouwen hebben in het vermogen van hun organisatie om AI te gebruiken, vaker hoogwaardige data (42%), AI-governancebeleid (40%) en functiegerichte training (31%). “Dit ligt boven het wereldwijde gemiddelde: deze groep heeft ongeveer de helft minder vaak toegang tot beleid, data en training.” Zowel wereldwijd als in Nederland hebben praktijkprofessionals minder vertrouwen dan leidinggevenden in het vermogen van hun organisatie om AI effectief in te zetten. “Zij merken in de praktijk waar het nog aan ontbreekt.”

Wereldwijd investeren organisaties die AI toepassen de tijdswinst tijd in duurzaamheidsinitiatieven (39%), klantbeleving (37%) en innovatie (36%). In Nederland kijken bedrijven vooral naar het verbeteren van financiële prestaties, zoals kostenreductie en winst (55%). Daarnaast wordt ook ingezet op klantbeleving (55%), innovatie (45%) en de ontwikkeling en training van medewerkers (36%).

Randvoorwaarden ontbreken

“Toch laat de praktijk zien dat veel Nederlandse bedrijven nog niet klaar zijn om AI volwassen en effectief in te zetten”, aldus Workiva. “Zo worstelt 44% van de respondenten dagelijks met inefficiëntie en dubbel werk, terwijl 37% moeite heeft om technologische ontwikkelingen bij te houden. Juist daar kan AI een verschil maken, maar alleen als de basis op orde is.”

Maar 61% van de Nederlandse respondenten mist nog beleid rond governance en security en 64% heeft geen toegang tot voldoende betrouwbare data. Daarnaast geeft 65% aan dat functiegerichte training ontbreekt. “Zolang die randvoorwaarden ontbreken, blijft AI eerder een belofte dan dagelijkse realiteit.”

Wel is het vertrouwen in het rendement van AI groot: wereldwijd zag 88% van de respondenten het rendement op AI-investeringen het afgelopen jaar stijgen. In Nederland ligt dat percentage met 87% vrijwel gelijk. “Organisaties die het meest succesvol zullen zijn met AI, zijn organisaties die investeren in de betrouwbaarheid van hun data, beleid rond governance én in de ontwikkeling van hun mensen.”