Economisch beeld Nederland verslechtert in juli

Het conjuncturele beeld van de Nederlandse economie is in juli opnieuw verslechterd. Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presteerden 12 van de 13 indicatoren in de Conjunctuurklok slechter dan hun langjarige trend. Daarmee zet de neerwaartse lijn die begin 2023 werd ingezet, zich verder voort.

De Conjunctuurklok, een instrument van het CBS dat trends in de economie zichtbaar maakt, laat zien dat de gemiddelde indicator in juli 2025 op -0,82 lag. Ter vergelijking: in juni was dit nog -0,74. Sinds de zomer van 2022 is het conjunctuurbeeld geleidelijk verslechterd, met een duidelijke versnellende daling sinds begin 2025.

Vertrouwen blijft laag

Het consumentenvertrouwen verbeterde in juli licht van -36 naar -32, maar blijft daarmee ruim onder het twintigjarig gemiddelde. Producenten bleven nagenoeg even negatief als in juni; het producentenvertrouwen kwam uit op -4,9. Beide vertrouwensindicatoren geven aan dat zowel huishoudens als bedrijven weinig vertrouwen hebben in de economische toekomst.

Consumptie stijgt, investeringen dalen

Ondanks het verslechterende sentiment gaven huishoudens in mei 2025 meer uit: 1,1 procent meer dan in mei 2024, gecorrigeerd voor prijsveranderingen en kalenderinvloeden. De export groeide ook, zij het bescheiden: met 0,5 procent op jaarbasis. Vooral chemische producten en machines werden meer uitgevoerd.

Daarentegen daalden de investeringen in materiële vaste activa met 4,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in gebouwen en wegvervoer (zoals bestelauto’s en trucks) werd minder geïnvesteerd.

Industrie en woningmarkt laten positieve signalen zien

De industriële productie liet in mei een lichte groei zien van 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van april was er een toename van 0,5 procent.

Op de woningmarkt stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in juni met 9,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook ten opzichte van de voorgaande maand was er een stijging van 0,9 procent.

Arbeidsmarkt vertoont afkoeling

De arbeidsmarkt koelt langzaam af. In juni bleef het aantal werklozen stabiel op 386 duizend (3,8 procent van de beroepsbevolking), maar het aantal openstaande vacatures daalde in het tweede kwartaal met bijna 7 duizend tot 389 duizend. Ook werd er minder gewerkt: in totaal daalde het aantal gewerkte uren met 0,3 procent. De omzet van uitzendbureaus was in het eerste kwartaal 1,5 procent lager dan een jaar eerder.

Lichte economische groei

Ondanks de gemengde signalen liet het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2025 een minieme groei zien van 0,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze groei is vooral te danken aan overheidsconsumptie en investeringen.

Hoewel er positieve punten zijn, bevestigen de meeste indicatoren dat de Nederlandse economie zich in een periode van conjuncturele neergang bevindt. Het CBS benadrukt dat het conjunctuurbeeld een macro-economisch overzicht biedt en dat de situatie per huishouden, bedrijf of regio kan verschillen.