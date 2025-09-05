Curatoren Paperlinx verwachten weinig van welwillende houding KPMG

KPMG is in het omvangrijke faillissement van papiergigant Paperlinx weliswaar bereid om tot een minnelijke regeling te komen, maar blijft de aansprakelijkheid voor de door de curatoren geclaimde schade van 11,5 miljoen euro afwijzen. Dat schrijven curatoren Jansen en Koers in een nieuw faillissementsverslag.

De kans dat het daadwerkelijk tot een schikking komt lijkt dan ook niet groot. Als dat inderdaad op korte termijn niet lukt zijn de curatoren nog steeds van plan om KPMG en de twee betrokken accountants van KPMG (waaronder hoofd van de accountancytak Mariska van de Luur) aansprakelijk te stellen. Daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid van directie en leidinggevenden bij het accountantskantoor, laten de curatoren weten in hun nieuwste verslag.

Faillissement Paperlinx

De Nederlandse tak van de Australische papiergroothandel PaperlinX ging in 2015 failliet, na jaren van achteruitgang in een moeilijke markt. Het bedrijf had op dat moment zes vestigingen in Nederland en België en behaalde in 2014 nog een omzet van €258 miljoen. Het hoofdkantoor was in Zutphen gevestigd. KPMG trad de laatste jaren op als controlerend accountant bij PPX NL, het moederbedrijf van PaperlinX.

Curatoren Gert Koers en Bert Jansen zijn jaren later nog altijd druk met de afwikkeling van het faillissement. Zo werd Grant Thornton ingeschakeld voor het uitvoeren van een forensisch onderzoek, om daarmee onder meer de rol van de bestuurders van PPX onder de loep te nemen. Tegen KPMG werd met succes geprocedeerd over het overhandigen van controledossiers.

Tuchtklacht

Ondertussen werd ook een tuchtklacht tegen twee accountants van KPMG deels gegrond verklaard. Het CBb oordeelde in 2023 in hoger beroep dat de accountants een zogeheten securitisatieprogramma in verband met de overdracht van handelsvorderingen onjuist in de jaarrekeningen hadden verantwoord. De verantwoordingswijze die door de KPMG’ers aanvaardbaar werd geacht, gaf onvoldoende inzicht in de gevolgen van het securitisatieprogramma. Daarmee was dus de financiële positie van PaperlinX onvoldoende duidelijk. Ook had van een van de twee mogen worden verwacht dat hij bereid was om het gesprek met de curatoren aan te gaan over het verstrekken van informatie. Een van de twee accountants bleek volgens het FD Mariska van de Luur te zijn, die even daarvoor de (vanwege zijn betrokkenheid bij examenfraude) opgestapte Marc Hogenboom was opgevolgd als Hoofd Assurance en lid van de Raad van Bestuur.

Update curatoren

Het jarenlang lopende rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond, schrijven de curatoren in het Paperlinx-faillissement nu in hun nieuwste verslag. Wat daar precies de uitkomsten van zijn houden ze voorlopig vertrouwelijk. In overleg met de rechter-commissaris wordt gekeken naar eventuele vervolgstappen. Wel was vorig jaar al duidelijk geworden dat de curatoren KPMG en de twee KPMG-accountants in privé aansprakelijk stellen voor een schadebedrag van zo’n €11,5 miljoen.

In februari van dit jaar heeft een bespreking over de miljoenenclaim tussen de partijen plaatsgevonden in het bijzijn van advocaten, schrijven Jansen en Koers nu. Daarbij werden over en weer de standpunten nader uitgewisseld. KPMG wijst aansprakelijkheid van de hand: ‘KPMG en de accountants zijn en blijven van mening dat zij niet aansprakelijk zijn jegens de gezamenlijke crediteuren van PPX noch jegens de boedel van PPX omdat van een civielrechtelijke normschending geen sprake zou zijn.’

De curatoren hebben geen hoge verwachtingen over het voorkomen van een rechtsgang over hun miljoenenclaim, blijkt verder:

‘Hoewel aan de zijde van KPMG weliswaar bereidheid bestaat om tot een minnelijke regeling van het onderhavige geschil te komen, lijken de standpunten over de juridische merites van de door curatoren ingestelde claims zover uiteen te liggen dat onzeker is of op korte termijn een acceptabele minnelijke regeling zal kunnen worden gerealiseerd ter voorkoming van een gerechtelijke procedure.

Bij uitblijven daarvan zullen de curatoren zich genoodzaakt zien om KPMG alsmede de beide accountants in privé in een civiele procedure te betrekken, ter voorbereiding waarvan de curatoren reeds met toestemming van de rechter-commissaris (vrijwel) al het nodige hebben gedaan om onnodige vertraging te voorkomen.’

KPMG is om een reactie gevraagd, maar die is niet gegeven.