Wijzigingswet: VVD en BBB vragen om inperking wettelijke controletaak accountants

De animo voor een debat over de wijzigingswet was minimaal. Vier leden van de commissie Financiën hadden de weg naar de Troelstrazaal weten te vinden. Alleen PVV, GroenLinks-PvdA, de VVD en de BBB waren vertegenwoordigd. Henk Vermeer (BBB) meldde bij het begin bovendien al dat hij maximaal een uur en tien minuten had. Een van zijn vraagpunten was of de wet ook een hoger prijskaartje voor klanten van accountants gaat betekenen. “De accountantskosten voor OOB’s zijn de afgelopen vijf jaar gestegen met 4 tot 6% per jaar.”

Woud van maatregelen

Tom van der Lee (GL-PvdA) gaf aan dat de focus wel erg op de individuele accountant ligt en dat er ook aandacht voor accountantskantoren moet zijn. Wendy van Eijk (VVD, voormalig tax-directeur bij EY) is kritisch op het wetsvoorstel, dat in liberale ogen “een bureaucratische reflex” is. Chris Faddegon (PVV) sloot zich daarbij aan en kenschetste het voorstel als “een technocratisch woud van maatregelen”. De aanwezige partijen vrezen overwegend dat de wet zijn doel niet bereikt.

Rust op het dossier

Minister Heinen gaf aan dat in de Kamer “de pendule nogal eens de andere kant uit slaat” en nu vooral aan de kant zit van minder regeldruk. “Als ik kijk naar de vertegenwoordiging in de Kamer denkt ik dat die een afspiegeling is van de rust die er weer is gekomen op dit dossier.” Volgens hem wordt onderschat hoe belangrijk de accountancysector is. “De economie draait op vertrouwen en de controle geeft dat.”

Kwaliteit

Heinen is het met Vermeer eens dat ondernemers niet met te veel regels moeten worden belast. “Maar we zijn ervan overtuigd dat het wetsvoorstel nodig is om de kwaliteit te waarborgen.” Heinen wees ook op enkele aanpassingen die de regeldruk hebben verzacht. Over de kosten was hij kort: die zijn al doorgerekend en staan in het wetsvoorstel. De minister gaf op verzoek van de VVD nog een voorbeeld van de werking van de audit quality indicators. Van Eijk vroeg of in het kader van de kwaliteitsrapportage data slim gedeeld kan worden en of overlap voorkomen kan worden. Daarover gaat Heinen in gesprek met NBA en AFM.

Geen zorgen over beroepsprofielen

De opgeschorte aanwijsbevoegdheid van de NBA blijft een vraagpunt. Het doorberekenen van de kosten ervan is niet aan de orde omdat die bevoegdheid er voorlopig niet komt, aldus Heinen. Ook de nieuwe beroepsprofielen kwamen aan bod, maar de minister deelt niet de zorgen van onder meer de SRA. “Ik verwacht dat het vak van de AA ook met het nieuwe beroepsprofiel aantrekkelijk blijft.” Van Eijk wilde ook iets weten over de inzet van AI: zit de wet die niet in de weg? Nee, aldus Heinen. “Ik denk wel dat je als wetgever altijd achter de feiten aanloopt. Deze ontwikkeling gaat heel snel, dus geef het door als er signalen zijn.”

Moties

Van Eijk en Vermeer kwamen aan het einde van het overleg met een motie die de regering verzoekt actief betrokken te blijven bij de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen.

De tweede motie die ze indienden, lijkt wat impactvoller: die verzoekt de regering te onderzoeken hoe de wettelijke controletaak van accountants kan worden beperkt en vereenvoudigd, zodat de kwaliteit van controles zonder uitbreiding van wettelijke verplichtingen kan worden gewaarborgd. Aanleiding daarvoor is “dat er aanwijzingen zijn dat de problemen met de kwaliteit van accountantscontroles mogelijk diepere oorzaken hebben, buiten de directe relatie tussen accountant en klant”. Ook is een overweging dat “de huidige controletaak voor accountants mogelijk te omvangrijk en te complex is geworden”.