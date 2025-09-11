‘Wwft-compliance is risico bij fusies en overnames’

De consolidatieslag in de accountancysector zet door. In het fusie- en overnameproces kan naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ondersneeuwen. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) brengt risico’s en aandachtspunten in kaart.

Sinds 2020 is het aantal fusies en overnames binnen de accountancysector sterk toegenomen. Achterliggende oorzaken zijn opvolgingsproblematiek, personeelstekorten en de noodzaak tot schaalvergroting. De instap van private equity-partijen in 2022 heeft dit proces verder versneld. Deze schaalvergroting brengt compliance-uitdagingen met zich mee. Wie een kantoor overneemt, krijgt er niet alleen nieuwe cliënten bij, maar ook hun cliëntenonderzoeken – en de verplichting om te voldoen aan de actuele Wwft-eisen.

Nieuwe verplichtingen

BFT signaleert dat veel overgenomen cliënten zijn geaccepteerd onder verouderd beleid. Instellingen moeten toetsen of identificatie, verificatie en UBO-onderzoek voldoen aan de huidige Wwft. Ook risicoprofielen moeten opnieuw worden beoordeeld en dossiers moeten vijf jaar bewaard blijven. Daarbij kan datamigratie een risico vormen: incomplete dossiers komen in de praktijk regelmatig voor. Het advies: zorg dat alle relevante gegevens volledig worden overgezet en benut dit moment om de juistheid van cliëntgegevens te controleren.

Verschillen in kennisniveaus

Een fusie of overname brengt vaak twee verschillende Wwft-beleidskaders samen. Dat kan leiden tot inconsistenties in cliëntenonderzoek en risicobeoordeling. Bovendien kan er verschil zijn in het kennisniveau van medewerkers, afhankelijk van hoe de opleidingsverplichting is ingevuld. BFT adviseert dan ook een grondige verschillenanalyse: op welke punten wijkt het oude beleid af van het nieuwe, en welke risico’s brengt dat met zich mee? Cliënten uit sectoren waarin de overnemende partij minder ervaring heeft, verdienen extra aandacht.

Hoogrisicoklanten eerst!

Het is verboden een zakelijke relatie aan te gaan zonder afgerond cliëntenonderzoek. Daarom verwacht BFT dat instellingen zo snel mogelijk het onderzoek van overgenomen cliënten in lijn brengen met hun eigen beleid. In de praktijk kan dit tijdrovend zijn. Het bureau raadt aan een gefaseerde aanpak te hanteren, waarbij hoogrisicoklanten voorrang krijgen. Documenteer herstelwerkzaamheden zorgvuldig en zorg voor een eenduidige vastlegging in de dossiers.

Private equity en governance

Bij overnames door private equity-partijen is het belangrijk te bepalen op welk niveau het Wwft-beleid wordt vastgesteld: centraal op groepsniveau of per entiteit. De naleving van de Wwft blijft hoe dan ook een verantwoordelijkheid van elke individuele instelling. Dit kan ook impact hebben op de vraag of een verplichte compliance- en auditfunctie moet worden ingericht. Bij kantoren met meer dan 50 medewerkers of een cliëntenportefeuille met meer dan 75% hoogrisicoklanten is deze functie verplicht.

Download hier het rapport.