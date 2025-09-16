PwC introduceert hulpmiddel voor toetsen AI

PwC zet naar eigen zeggen als een van de eerste bedrijven in Nederland nieuwe maatstaven op het gebied van het toetsen van kunstmatige intelligentie (AI) met de introductie van Assurance for AI.

Het is een gestructureerd assurance-aanbod dat een beoordeling van de regelgevende, technologische en governance-aspecten van een organisatie integreert zodat AI transparant, verantwoord en controleerbaar kan worden ingezet. Daarmee biedt Assurance for AI volgens PwC onafhankelijke zekerheid en andere gerelateerde oplossingen voor systemen met kunstmatige intelligentie.

Extra vertrouwen

Het aanbod richt zich op organisaties die AI operationeel (gaan) inzetten, al dan niet met gebruikmaking van externe leveranciers en dienstverleners, en op organisaties die aan wettelijke en maatschappelijke eisen moeten voldoen, waaronder sectorale eisen zoals in de financiële sector en de zorg, eisen gerelateerd aan ESG-rapportage en eisen gericht op digitale weerbaarheid. “AI wordt steeds meer een kernonderdeel van dagelijkse besluitvorming en werkprocessen, en de vraag van klanten groeit”, zegt Mona de Boer, leider van de Trust in AI-praktijk bij PwC Nederland. “Om het maximale uit AI te halen, moeten organisaties en hun belanghebbenden vertrouwen hebben in de oplossingen, de onderliggende data en de beslissingen die eruit voortkomen. Veel bedrijven ontwikkelen prototypes voor nieuwe AI-toepassingen, maar aarzelen de stap naar productie te zetten. Onafhankelijke zekerheid kan hun het extra vertrouwen geven dat ze nodig hebben om die stap te zetten.”