Onderzoek naar zwembaden Zwartewaterland na zorgen accountant

Mede na een bezorgde brief van de accountant start de Overijsselse gemeente Zwartewaterland een onderzoek naar de gang van zaken bij de stichting die drie verouderde zwembaden exploiteert.

De gemeente, waar plaatsen als Genemuiden en Zwartsluis onder vallen, trekt de komende anderhalf jaar zo’n anderhalf miljoen extra uit om de Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ) in staat te stellen noodzakelijk onderhoud door te voeren bij De Kragge (Zwartsluis), Bestevaer (Genemuiden) en openluchtbad Hasselt. De gemeenteraad geeft groen licht gegeven, maar wil ook een onafhankelijk rapport dat nog voor de Kerst duidelijkheid moet geven over de gang van zaken bij SZZ.

Want raadslid Kira Fijn vermoedt namens BuitenGewoon Zwartewaterland dat “er op gemaakte keuzes voor onderhoud nauwelijks controle is geweest”. Zo is het vervangen van roestvrij staal jarenlang niet aangepakt.

Bezorgde accountant

De gemeente is de laatste tijd jaar al meer alert op de stichting, na meerdere signalen. SZZ was steeds vroeger met het vragen van een voorschot voor de exploitatiekosten, dat jaarlijks in vier termijnen wordt betaald over. Eind 2024 uitte de accountant voor het eerst zijn zorgen daarover in een brief aan het management.

SZZ en gemeente hebben nu een ‘noodpakket’ opgesteld waarin het jaarlijkse bedrag voor de exploitatiekosten van € 710.000 naar € 1.000.000 gaat voor dit en komend jaar, om te voorkomen dat de stichting kopje onder gaat. “Maar we voelen allemaal aan: zo doorgaan en structureel bedragen opplussen, dat gaat hem niet worden”, zegt wethouder Maarten Slingerland.

NOW terugbetaald

Over het voortbestaan van de baden wordt binnen twee jaar een knoop doorgehakt. Voor SZZ ligt sowieso opheffing in het verschiet: er komt een andere constructie, met een professionele raad van toezicht. Interim-bestuursvoorzitter van SZZ Hans Winter wil ook weten wat er precies is gebeurd en wijst naar algemene problemen die het tij voor de zwembaden ongunstiger hebben gemaakt: netcongestie, gestegen bouwkosten, oorlogen en de coronapandemie. Winter vindt dat de gemeentebijdrage onvoldoende is geïndexeerd. “Als klap op de vuurpijl moet je na corona de NOW en andere subsidies die zeker leken, terugbetalen.”

