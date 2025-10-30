Alsberg Accountants & Adviseurs ontloopt claim van €1,3 miljoen

Het Hoofddorpse Alsberg Accountants & Adviseurs ziet een dreigende schadevordering van ruim €1,3 miljoen verschuiven naar de Rabobank. De recente uitspraak van het Gerechtshof is de voorlopige climax van een jarenlang juridisch steekspel.

Accountantskantoor Alsberg Accountants & Adviseurs kan na een reeks vernietigende uitspraken een diepe zucht van opluchting slaken. Het Gerechtshof Den Haag bepaalde in december 2024 de definitieve schade die het kantoor moet betalen aan het bedrijf SportLED en zijn oprichter Rob Been op ruim € 320.000. Dat is een aanzienlijke verlaging van de oorspronkelijke veroordeling van € 1,3 miljoen. Nog meer goed nieuws: waarschijnlijk kunnen de accountants de hen opgelegde schadevergoeding volledig verhalen op de Rabobank. De bank werd door de rechter eerder namelijk aansprakelijk gesteld voor het feit dat het accountantskantoor onverzekerd bleek.

Terug naar 2013

De oorsprong van de juridische strijd ligt in het faillissement van Digital Exposure Systems B.V. (DES) in april 2013. DES verkocht en verhuurde LED-systemen aan voetbalclubs, waaronder Willem II en Vitesse. In 2009 nam SportLED Nederland de huurcontracten met deze clubs, samen met een aantal activa en passiva van DES, over voor een symbolisch bedrag van € 2.659,09. De curator van DES schakelde in 2014 Alsberg Accountants & Adviseurs in om de administratie te onderzoeken en een rapport op te stellen over de overname door SportLED. Alsberg concludeerde dat de ‘contractwaarde na aftrek kosten en afschrijvingen’ van de huurcontracten maar liefst € 805.355,- bedroeg. De curator gebruikte dit Alsberg-rapport om de overdracht wegens benadeling van schuldeisers te vernietigen en de voormalige bestuurders van DES aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijk bestuur.

Schadevergoeding

De rechtbank Amsterdam veroordeelde de bestuurders in augustus 2017 aanvankelijk tot het betalen van een schadevergoeding van € 805.355,-, volledig gebaseerd op het Alsberg-rapport. In hoger beroep vernietigde het gerechtshof Amsterdam dit vonnis in 2019. Het hof vond dat niet was vast komen te staan dat de activa voor een te laag bedrag waren verkocht.

Berisping

Parallel aan de civiele procedure spanden SportLED en zijn oprichter Rob Been in 2018 een tuchtzaak aan tegen de twee registeraccountants van Alsberg die het rapport hadden opgesteld. De Accountantskamer oordeelde in februari 2019 dat het rapport op alle fronten rammelde en legde de twee RA’s een berisping op. De belangrijkste tuchtrechtelijke verzuimen waren onvoldoende wederhoor (de accountants hadden moeten onderkennen dat het onderzoek, door het gebruik in de civiele procedure, het karakter van een persoonsgericht onderzoek had gekregen), het onjuiste gebruik van de term ‘contractwaarde’ (‘contractwaarde’ was geen vast omlijnd begrip en de betekenis was voor niet-ingewijde lezers onduidelijk) en het niet corrigeren na kennisname (de accountants wisten dat het rapport voor een ander doel werd gebruikt dan waarvoor het was geschreven. Ze hadden de fouten en omissies in het rapport moeten corrigeren of verduidelijken, maar lieten dit na).

1,3 miljoen euro

Er volgde meer slecht nieuws voor het accountantskantoor. In 2022 oordeelde de rechtbank dat Alsberg en de twee accountants onrechtmatig hadden gehandeld jegens SportLED en Rob Been, en veroordeelde hen tot het betalen van ruim €1,3 miljoen schadevergoeding. De rechtbank stelde dat de accountants hadden nagelaten helderheid te verschaffen over de onjuiste term ‘contractwaarde’ en hadden moeten melden dat het rapport niet geschikt was voor schadeberekening in de procedure. Alsberg ging tegen dit vonnis in hoger beroep.

Rabobank aansprakelijk

De noodzaak tot het betalen van de schadevergoeding leidde tot een derde rechtszaak. Alsberg claimde dat verzekeraar AIG en tussenpersonen Rabobank en Heilbron tekort waren geschoten, omdat Alsberg jarenlang onterecht verzekerd was als administratiekantoor in plaats van accountantskantoor. Het Hof oordeelde in augustus 2023 dat de Rabobank volledig aansprakelijk is voor de hieruit voortvloeiende schade. Rabobank had de polis in 2011 moeten omzetten, nadat de vennoten registeraccountant waren geworden en dit aan de bank was doorgegeven.

Schade vastgesteld

Op 3 december 2024 oordeelde het Hof Den Haag in de hoger beroepsprocedure van Alsberg tegen SportLED en de andere geïntimeerden dat Alsberg weliswaar onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is, maar stelde de te betalen schade lager vast dan de rechtbank. Het Hof vernielde derhalve het vonnis van de rechtbank Den Haag van 9 februari 2022 en bepaalde de schade op € 320.575,63, plus wettelijke rente en de proceskosten van eerste aanleg. Het deel wat de accountants al hebben betaald en dat boven dit bedrag uitkomt, moeten zij terugkrijgen, aldus het Hof.

De claim van SportLED voor gederfde winst (ruim €1 miljoen) werd afgewezen. Het Hof achtte het niet bewezen dat het bedrijf contracten was misgelopen als direct gevolg van het bevriezen van kredietfaciliteiten door de rechtszaak. Daarnaast stond de schade van gederfde winst in een zodanig ver verwijderd verband met het onrechtmatig handelen van Alsberg dat deze niet kon worden toegerekend.

Met de vaststelling van de uiteindelijke schade in de zaak tegen SportLED, is de weg vrij voor Alsberg om de schade definitief te verhalen op de Rabobank. Omdat Rabobank al volledig aansprakelijk is gesteld voor de schade als gevolg van de onjuiste verzekering, is de verwachting dat de bank nu zal moeten opdraaien voor de €320.575,63 die Alsberg moet betalen. De complexe juridische kettingreactie – van een onzorgvuldig accountantrapport tot een onjuiste verzekeringspolis – lijkt daarmee op het bord van de Rabobank terecht te komen. De Rabobank zelf ging ook in beroep tegen de aansprakelijkstelling, waardoor het laatste woord over deze verzekeringskwestie nog niet is gezegd.