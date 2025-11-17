Fred de Jong: ‘accountant van de toekomst is adviseur, strateeg en vertrouwenspersoon’.

In het kader van het nieuwe Future Ready Accountant onderzoek sprak Twinfield met dr. Fred de Jong, expert op het gebied van financiële adviesmarkten en de rol van finance professionals in duurzaamheid. Hij deelt zijn visie op de toekomst van de sector.

Wat zie jij als de grootste disruptie in de accountancy?

“Dat is zonder twijfel kunstmatige intelligentie (AI). Simpele en gestandaardiseerde taken verdwijnen richting AI-oplossingen. Dat betekent dat accountants en belastingadviseurs zich veel meer moeten richten op complexere vraagstukken en maatwerkadvies. Juist daar ligt de toegevoegde waarde: persoonlijke begeleiding in ingewikkelde financiële situaties.



Daarnaast zie verwacht ik dat wetgeving rondom duurzaamheid fors gaat toenemen, ondanks de weerstanden die er ook zijn. Om de duurzaamheidsdoelen te kunnen halen, zal het bedrijfsleven via regelgeving verder geprikkeld moeten worden. Accountants zullen een grotere rol krijgen in assurance, compliance én advies rondom duurzaamheid. Dat vraagt nieuwe kennis en vaardigheden.”

Waar word jij optimistisch van als je naar de toekomst kijkt?

“Het mooie is dat de wereld steeds complexer wordt. Dat maakt de rol van financiële professionals alleen maar belangrijker. Bedrijven hebben ons integrale financieel adviseurs nodig om ze richting een duurzame toekomst te begeleiden. Ook zie je dat private equity veel interesse heeft in de sector. Dat is een signaal dat er vertrouwen is in de waarde en toekomst van accountancy.”

Groei is voor veel kantoren een belangrijk doel. Hoe zie jij duurzame groei voor accountancy?

“Te veel kantoren focussen nog puur op financiële groei. Maar echte en blijvende groei komt uitmeervoudige waardecreatie: financiële, sociale én ecologische waarde in balans. Als we alleen naar korte termijn winst kijken, ondermijnen we de toekomst. De sector moet dus meer naar de lange termijn kijken en waarde creëren die verder gaat dan geld.”

dr. Fred de Jong, Associate Professor Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences

Private equity verandert het speelveld. Wat merk jij daarvan?

“We zien duidelijk consolidatie: minder kantoren, maar die worden wel groter. Dat verandert de concurrentie en zet digitalisering hoog op de agenda. Mijn zorg is dat private equity vaak een korte termijn focus heeft, waarbij financiële waarde vooropstaat. Als sociale en ecologische waarden ondergeschikt raken, kan dat onze economie op de lange termijn schaden. Kleine en lokale kantoren hebben hier een kans: zij kunnen zich onderscheiden met persoonlijk en maatwerkgericht advies, vooral richting het mkb.”

AI is hét buzzword van nu. Wat betekent het concreet voor kantoren?

“AI kan enorme efficiëntieslag maken. Denk aan het sneller maken van rapportages en presentaties, of het verzamelen en analyseren van data. Daardoor kan het advies aan klanten veel gerichter en proactiever worden. Maar we moeten niet vergeten dat AI ook sociale gevolgen heeft. Medewerkers vragen zich af wat dit betekent voor hun baan. Kantoren moeten investeren in opleiding en uitleg, zodat iedereen begrijpt hoe AI het werk verandert en hoe ze er zelf beter van kunnen worden.”

En hoe zie jij de rol van AI op de langere termijn?

“Agentic AI – AI die zelfstandig processen kan uitvoeren – gaat een grote rol spelen in eenvoudig assurancewerk en belastingaangiftes. Maar volledig door AI geadviseerd worden? Dat zie ik de komende 10 jaar nog niet gebeuren. Er blijven zorgen over privacy, compliance en vooral vertrouwen. Misschien over 20 jaar, maar voorlopig blijft de mens onmisbaar.”

Wat vraagt dit van de accountant van de toekomst?

“De accountant moet zich ontwikkelen tot integraal adviseur. Niet alleen meer cijfers controleren, maar ook adviseren over risico’s en verzekeringen, financiële planning en duurzaamheid. Dat vraagt nieuwe skills: communicatie, analytisch vermogen, kritisch denken en vooral adviesvaardigheden. Technologie ondersteunt, maar de mens bouwt het vertrouwen. Dáár ligt de sleutel tot de toekomst.”



Kortom: de accountant van de toekomst is adviseur, strateeg en vertrouwenspersoon. Met oog voor cijfers, maar ook voor mens en maatschappij.

Future Ready Accountant rapport 2025

Meer weten over de toekomst van accountancy eruit ziet? Download dan het Future Ready Accountant rapport oktober 2025.