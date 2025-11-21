Kabinet wil mkb vrijstellen van CO₂-rapportage woon-werkverkeer

Bedrijven met minder dan 250 werknemers hoeven vanaf 2027 niet langer de CO₂-uitstoot van zakelijke reizen en woon-werkverkeer te registreren. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD) donderdag in een Kamerbrief.

De maatregel moet de regeldruk voor het mkb verlagen en sluit aan bij het kabinetsprogramma om de 500 meest belastende regels te schrappen.

Sinds 2024 geldt een rapportageplicht voor werkgevers met 100 of meer werknemers. Die verplichting moet organisaties inzicht geven in hun mobiliteitsgerelateerde uitstoot en bijdragen aan de klimaatdoelen. Volgens Aartsen blijkt vooral voor het mkb datalevering lastig, omdat administratiesystemen niet zijn ingericht op het verzamelen van gedetailleerde mobiliteitsgegevens. Daarom wil hij de ondergrens verhogen: alleen organisaties met 250 medewerkers of meer zouden nog moeten rapporteren.

De wijziging wordt komend jaar verder uitgewerkt in overleg met onder meer MKB-Nederland en ONL. De internetconsultatie staat gepland voor begin 2026, gevolgd door een voorhangprocedure in de Tweede Kamer en advies van de Raad van State. Het streven is om de nieuwe regels op 1 januari 2027 te laten ingaan.

Tot die tijd wil de staatssecretaris dat gemeenten en omgevingsdiensten terughoudend handhaven bij bedrijven met minder dan 250 werknemers. De uitzondering heeft volgens hem geen gevolgen voor grote ondernemingen, die de rapportageplicht blijven houden. Aartsen belooft de Kamer tussentijds te informeren over de voortgang van het wijzigingsbesluit.

