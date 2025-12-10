Is jouw IT-landschap nog wel toekomstbestendig?

Toch stellen veel partners zich zelden de vraag: past onze IT-omgeving nog wel bij hoe we nu willen werken? Of nog belangrijker: houdt het ons juist tegen om te vernieuwen? In dit blog zetten we een paar ongemakkelijke, maar noodzakelijke punten op een rij.

Werken met verouderde software is een tikkende tijdbom

Het is geen geheim dat veel kantoren nog draaien op software als Unit 4 Business Suite, Exact Globe of Synergy. Aanvullende pakketten zoals FDS, Audition en Infine maken het plaatje compleet. Deze oplossingen zijn vaak ‘on premise’ en stammen uit een tijd waarin lokaal werken de standaard was. Maar inmiddels vormt dat een knelpunt: ze ondersteunen geen moderne werkprocessen, integreren slecht met andere tools en beperken de flexibiliteit. Je kunt simpelweg niet overstappen naar een cloudomgeving zolang je core-applicaties lokaal blijven draaien.

De overstap naar de cloud: waarom het vaak misgaat

Veel kantoren willen moderniseren, maar komen niet verder dan goede bedoelingen. In praktijk wordt de overstap geblokkeerd door de eigen IT-leverancier. Niet uit onwil, maar door gebrek aan kennis, capaciteit of ervaring. Er is geen duidelijke migratiestrategie en je krijgt als kantoor te horen dat “het nog prima werkt”. Zo blijf je hangen in een hybride landschap waarin de voordelen van de cloud nauwelijks benut worden. Terwijl je eigenlijk toe bent aan een volledige, serverloze werkplek.

Eerst opruimen, dan vernieuwen

Een moderne werkplek implementeren zonder eerst je IT-huishouding op orde te brengen? Dat is vragen om problemen. Voordat je nieuwe tools kunt introduceren, moet je afscheid nemen van verouderde software. Veel kantoren betalen nog voor oude servers, licenties van lang niet meer gebruikte software of dure Azure-omgevingen. Vraag jezelf af: is dat écht nog nodig? De moderne werkplek van Microsoft maakt het mogelijk om volledig serverloos te werken. Geen onderhoud, geen storingen, veel schaalbaarder en vaak ook veiliger. Gebruik je nog legacysoftware vanwege de bewaarplicht of voor één klant? Kijk dan naar oplossingen waarmee je die applicatie voor een paar tientjes per maand online kunt hosten. Zo voldoe je aan de wet, zonder je hele IT-infrastructuur in stand te houden.

Wat móet er in de cloud zitten (en wat mag blijven)?

Er zijn bepaalde onderdelen van je IT-landschap die vandaag gewoon niet meer lokaal kunnen draaien. Denk aan CRM-systemen, urenregistratie en je document management systeem (DMS). Die moeten in de cloud beschikbaar zijn bij een moderne werkplek. Tegelijk zijn er applicaties die je nog even nodig hebt voor archiefdoeleinden of incidenteel gebruik. Denk aan fiscale software of boekhouding met bewaarplicht. Daarvoor biedt Asista Online een slimme oplossing: je behoudt toegang tot legacy software, zonder dure servers of VPN-constructies.

Gaten in je landschap: zo voorkom je verrassingen

Zodra je wél besluit om over te stappen, vallen de gaten pas echt op. Ineens blijkt er geen goed DMS te zijn, of dat CRM en facturatie niet op elkaar aansluiten. Veel kantoren denken te veel in één systeem dat alles moet kunnen. Maar dat werkt vaak averechts. Het is slimmer om te kiezen voor een ‘best of breed’-oplossing: de beste tools per functie, die goed samenwerken. Of zoals een klant van ons laatst zei: “Mercedes maakt geen fietsen, omdat Gazelle dat beter kan.” Laat specialisten doen waar ze goed in zijn.

De belangrijkste vraag is eigenlijk: durf je eerlijk te kijken naar je eigen IT-landschap? Niet alles hoeft morgen anders, maar je moet wél weten waar je staat. De quick scan van Asista helpt daarbij. Met deze vrijblijvende scan snel je snel of jouw applicatielandschap geschikt is voor de overstap naar de serverloze werkplek van Asista: de veiligste werkplek voor de moderne accountant.

Vul de quick scan in >