Nieuwe staatssecretaris: hervorming box 3 komt bovenop de stapel

Het nieuwe stelsel om belasting te heffen op het rendement op vermogen ligt “bovenop de stapel” als D66’er Eelco Eerenberg maandag begint als staatssecretaris van Financiën.

De vervanger van Nathalie van Berkel – die zich vorige week terugtrok na ophef over onjuistheden in haar cv – beloofde dat vrijdag na zijn kennismaking met aanstaand premier Rob Jetten.

De Tweede Kamer stemde een kleine twee weken geleden in met de hervorming van box 3 die in 2028 van kracht moet worden. Het nieuwe stelsel gaat uit van de daadwerkelijke waardestijging van bezittingen, in plaats van een fictief verondersteld rendement. Dat oude systeem bleek niet houdbaar, nadat de Staat meerdere rechtszaken had verloren.

Weerstand

Tegen het nieuwe systeem is ook weerstand. Beleggers en vermogensbeheerders waarschuwen voor gedwongen verkopen, kapitaalvlucht en toenemende onzekerheid.

Die zorgen komen mogelijk aan bod in de Eerste Kamer, die het plan nog moet behandelen. Eerenberg zegt nu dat hij “met veel energie aan de slag” wil om het voorstel “over de eindstreep” te trekken.