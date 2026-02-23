Nieuwe staatssecretaris: hervorming box 3 komt bovenop de stapel

De vervanger van Nathalie van Berkel – die zich vorige week terugtrok na ophef over onjuistheden in haar cv – beloofde dat vrijdag na zijn kennismaking met aanstaand premier Rob Jetten.
De Tweede Kamer stemde een kleine twee weken geleden in met de hervorming van box 3 die in 2028 van kracht moet worden. Het nieuwe stelsel gaat uit van de daadwerkelijke waardestijging van bezittingen, in plaats van een fictief verondersteld rendement. Dat oude systeem bleek niet houdbaar, nadat de Staat meerdere rechtszaken had verloren.
Weerstand
Tegen het nieuwe systeem is ook weerstand. Beleggers en vermogensbeheerders waarschuwen voor gedwongen verkopen, kapitaalvlucht en toenemende onzekerheid.
Die zorgen komen mogelijk aan bod in de Eerste Kamer, die het plan nog moet behandelen. Eerenberg zegt nu dat hij “met veel energie aan de slag” wil om het voorstel “over de eindstreep” te trekken.
Reacties
Hugo de Jonge zegt
En direct onder Box 3 op de stapel ligt zeker het ’tijdelijke’ kwartje van Kok?
Ze bekijken het maar lekker in Den Haag. Zodra de Eerste Kamer akkoord is met het wetsvoorstel Box 3 2028 gaat mijn vermogen linea recta naar Box 2.
Meneertje Jetten gaat dus even niet voor mij bepalen of ik mag compounden ja of nee. Dat ik ná realisatie belasting moet betalen, daar kan ik nog mee leven. Al is het tarief wel erg hoog. Maar elk jaar aftikken over iets wat ik helemaal niet heb? Dikke doei!
Als zelfs Z.K.H. Prins Constantijn gisteren aangaf dat men niet gelukkig is met dit wetsvoorstel, dan is het hoog tijd om jezelf en je vermogen uit de risicosfeer te halen. Dus: weg uit Box 3! Baas over eigen vermogen!
John de Mol zegt
“Eerenberg zegt nu dat hij “met veel energie aan de slag” wil om het voorstel “over de eindstreep” te trekken.”
Okee, dus dat betekent dat het wetsvoorstel binnenkort wordt aangenomen in de Eerste Kamer.
Kan ik me alvast voorbereiden op het zoeken van een goedkope notaris voor het oprichten van een beleggings-BV. Dáág Box 3!