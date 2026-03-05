Digital Twin kan audit in potentie veranderen

Digital Twin-technologie kan in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de financiële controle. Volgens onderzoek kan de technologie de kwaliteit van audits verhogen en de rol van de accountant veranderen van een puur controlerende functie naar een meer strategische partner voor organisaties.

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Audit, Innovation & Technology-afdeling van BDO Accountants & Adviseurs en de IT Audit, Compliance & Advisory-opleiding (ITACA) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden van Digital Twin-technologie voor de auditsector.

Hogere auditkwaliteit

Een Digital Twin is een digitale replica van een fysiek object, proces of systeem die voortdurend wordt bijgewerkt met actuele data. Door deze technologie kunnen processen realistisch worden nagebootst, gemonitord en voorspeld. In sectoren als industrie en bouw wordt Digital Twin al toegepast om processen te analyseren en te optimaliseren. Volgens de onderzoekers kan dezelfde technologie ook worden ingezet voor financiële processen. Daardoor kunnen auditors financiële stromen en bedrijfsactiviteiten nauwkeuriger modelleren en analyseren.

Diverse voordelen

Het gebruik van een digitale kopie van processen kan verschillende voordelen opleveren voor de auditpraktijk. Zo kan het auditproces sneller verlopen en kan het aantal routinematige steekproeven worden teruggebracht. Wanneer een actuele digitale representatie van de organisatie beschikbaar is, kunnen auditors hun aandacht meer richten op materiële afwijkingen en risicovolle onderdelen van de bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen mogelijke knelpunten eerder worden gesignaleerd. Daardoor kunnen auditors en organisaties eerder met elkaar in gesprek gaan over risico’s of afwijkingen in processen.

Geverifieerd

Bij het gebruik van een Digital Twin wordt bovendien gewerkt met gegevens die van buiten de organisatie afkomstig zijn en door derden zijn geverifieerd. Denk bijvoorbeeld aan banktransacties, belastingaangiften, orders of pakbonnen. Interne gegevens die traditioneel een grote rol spelen in controles, zoals grootboektransacties, worden daardoor minder bepalend. Deze zogenoemde ‘outside-in’-benadering kan volgens de onderzoekers bijdragen aan een hogere kwaliteit van de controle.

Strategischer rol

De toepassing van Digital Twin-technologie zou niet alleen leiden tot efficiëntere audits, maar ook tot een andere rol van de auditor. De controle verschuift volgens de onderzoekers van een momentopname achteraf naar een instrument dat organisaties helpt bij risicobeheersing en strategische besluitvorming. Door gebruik te maken van externe en onafhankelijke data kan de auditor eerder risico’s signaleren en analyseren. Daarmee verandert ook de focus van de audit: minder nadruk op het afvinken van controle-eisen en meer aandacht voor het begrijpen en beheersen van risico’s binnen organisaties.

Andere manier van denken

Volgens de onderzoekers vraagt deze ontwikkeling wel om een andere manier van denken binnen het vakgebied. “Digital Twin-technologie integreert real-time data, simulaties en analytics om een jaarrekening te modelleren en mogelijke controle-uitkomsten te voorspellen. Ons onderzoek verbindt theorie, innovatie en praktijk en laat zien dat deze digitale replica verschillende praktische voordelen biedt. De auditor kan daarmee verschillende scenario’s data-gedreven simuleren en eerder dan voorheen eventuele risico’s digitaal ontdekken en analyseren, voordat deze risico’s zich materialiseren,” zegt Abbas Shahim, hoogleraar IT-auditing aan de Vrije Universiteit en leider van het onderzoek.

Innovatie audit

Voor BDO vormt het onderzoek onderdeel van een bredere zoektocht naar manieren om de auditpraktijk te vernieuwen. Volgens het kantoor kan technologische innovatie bijdragen aan meer transparantie en betere verslaglegging. “Wij vernieuwen niet alleen onze auditprocessen, maar bouwen samen met IT-partners en onze eigen teams aan de standaard van morgen,” zegt Marcel Mans, Head of Audit bij BDO Nederland. “Dit onderzoek is daar een goed voorbeeld van. Met snellere, slimmere en betrouwbaardere oplossingen en processen creëren we echte waarde voor ons vak en voor onze klanten.”

Obstakels

Ondanks de veelbelovende mogelijkheden is grootschalige toepassing van Digital Twin-technologie in de auditpraktijk voorlopig nog niet vanzelfsprekend. Volgens de onderzoekers zijn er nog verschillende technische en organisatorische obstakels. Zo is de uitwisseling van data met externe bronnen nog niet altijd voldoende geregeld en moeten de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie binnen een Digital Twin-omgeving verder worden onderzocht. AI speelt een belangrijke rol bij het analyseren van grote hoeveelheden data en het modelleren van scenario’s, maar de toepassing daarvan binnen auditprocessen staat nog in de kinderschoenen.

Volgens Mans hoort dat soort onzekerheden bij technologische innovatie. “Technologie ontwikkelt zich razendsnel en wat vandaag onmogelijk lijkt, kan morgen realiteit zijn,” zegt hij. “Juist daarom vinden we het belangrijk om als organisatie te blijven investeren in kennis en ontwikkeling. Zo kunnen we inspelen op technologische veranderingen en tegelijk vooroplopen bij het toepassen van innovatieve oplossingen voor onze klanten.”

Bron: BDO