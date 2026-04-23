Fusies en overnames in de accountancy: consolidatie in alle lagen

De fusie- en overnamemarkt in de accountancy blijft volop in beweging. De tijd van voorzichtig ondernemerschap en geleidelijke groei lijkt definitief achter ons te liggen.

Dat blijkt uit de ontwikkelingen in de AV-Top 50, maar ook de middelgrote en -kleine kantoren sluiten zich steeds vaker aan bij grotere spelers. De versnelde consolidatie die enkele jaren geleden is begonnen, is een bewijs dat private equity-partijen meer daadkracht vertonen. Daarbij zien kopers mogelijkheden en kansen om vraagstukken te adresseren zoals vergrijzing, opvolgingsproblemen, personeelstekorten, steeds verdergaande regelgeving en AI.

Tegelijkertijd is er vanuit investeerders meer aandacht voor administratiekantoren. In dit artikel schets ik de belangrijkste trends die momenteel zichtbaar zijn in de markt en sta ik stil bij de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor eigenaren van kantoren.

Het aanbod neemt toe

Het aantal kantoren dat zich oriënteert op verkoop blijft toenemen. Bij de Top 50 zien we niet veel beweging meer, maar middelgrote kantoren overwegen steeds vaker aansluiting bij een grotere partij, vaak gefinancierd met private equity. Wat maakt dat deze partijen zich vaker laten verleiden tot aansluiting?

Wij zien dat middelgrote kantoren, vanaf 25 tot 100 mensen, het steeds lastiger vinden om de geschetste uitdagingen het hoofd te bieden. AI is daarbij een relatief nieuwe factor van betekenis. Daar waar de grote kantoren goede mogelijkheden denken te hebben om hiermee aan de slag te gaan, zien we dat kleinere partijen er enigszins zenuwachtig van worden.

Een andere ontwikkeling die invloed heeft, zijn veranderende wensen van eigenaren. Vanaf een jaar of vijftig lijkt bij een groter deel van de kantooreigenaren de behoefte te bestaan het werk anders te gaan inrichten. Daar waar ze eerder veel energie kregen van allerlei vraagstukken rondom personeel, kwaliteit en automatisering, begint dit zwaarder voor ze te voelen en ook feitelijk te worden. Ze hebben ooit gekozen voor het vak van accountant of belastingadviseur maar moeten steeds meer besturen. Vraagstukken zijn complexer geworden, ontwikkelingen gaan snel. Dat vraagt om professionalisering van de organisatie én van de eigenaren. Tonny Dirkx, strategisch adviseur en coach bij Full Finance zegt daarover: “Besturen is ook een vak.”

Ze weten dat er kopers zijn die deze professionaliseringsbehoefte kunnen invullen en gaan dan de markt op. Of ze zeggen toch maar ja tegen de bemiddelaar die zegt een mooie partij te vertegenwoordigen die op zoek is naar groeimogelijkheden.

Zelfstandige kantoren

Op basis van de ontwikkelingen in de markt moeten we de kracht van zelfstandige kantoren niet onderschatten. De kantooreigenaren hiervan zien vaak goed wat er om hen heen gebeurt, maar zien geen noodzaak tot en geen voordelen in aansluiting bij andere partijen. Soms doen ze zelf wel een kleine overname, maar in de basis vertrouwen ze op hun eigen positie op de markt. Deze kantoren kenmerken zich door leiders met een duidelijke focus. Vaak zijn deze kantoren succesvol vanwege hun plaatselijke en regionale focus, goed werkgeverschap en niet in de laatste plaats ondernemerschap met enthousiasme. Hierdoor kunnen ze vaak vrij goed aan personeel komen en zijn ze in staat hun positie op de markt te behouden of uit te bouwen. Ook kunnen ze bijvoorbeeld HR- en IT-posities in hun organisatie invullen op goed professioneel niveau. Omdat ze aan voldoende personeel kunnen komen, neemt de kans op interne opvolging toe. Tonny Dirkx zegt hierover: “Er zijn nog altijd jonge accountants en fiscalisten die partner willen worden en ondernemerschap ambiëren. Juist door de wens om te ondernemen zijn deze kantoren aantrekkelijk: partners kunnen financieel én inhoudelijk participeren; iets wat bij een pe-partij lastiger is.”

Grootte

Kantoren vanaf circa 25 medewerkers zijn duidelijk aantrekkelijker op de overnamemarkt dan kleinere. Hoe groter het kantoor, hoe breder de belangstelling, met name vanuit private equity. Schaal biedt voordelen: investeringskracht, zichtbaarheid op de arbeidsmarkt en toegang tot grotere hoeveelheden data, wat voor AI-toepassingen van belang wordt geacht.

Dat betekent echter niet dat er geen animo is voor kleinere kantoren. In de media is de consolidatie onder kleine kantoren minder zichtbaar. Juist kantoren met een of twee vennoten worden veelvuldig overgenomen. Bijvoorbeeld de aansluiting van Alexandré Finance bij Bilanx, waarover elders in dit magazine een artikel is geschreven. Bilanx is een typische zelfstandige koper die schaalvoordelen probeert te behalen door kantoren over te nemen in een bepaald werkgebied.

Vanuit kleinere pe-partijen komt interesse op voor kantoren van 10 tot 25 personen. Op basis van marktinformatie schatten we in dat ongeveer de helft van de kantoren tussen de 10 en 25 mensen het laatste halfjaar is benaderd door een pe-partij. Bij verkooptrajecten laten we dit soort partijen dan ook graag meedoen. Deze kleinere partijen onderscheiden zich van bijvoorbeeld Waterland en Avedon.

Administratiekantoren

Niet alleen de accountantskantoren, maar ook de administratiesector heeft de aandacht van private equity getrokken. Dat lijken vaker private equity-partijen te zijn met een wat langere en meer persoonlijke focus, wat beter past bij de versnipperde markt van administratiekantoren. Een andere benadering kiest Wey & Fields, dat sinds 2024 actief is en in korte tijd meerdere kantoren heeft overgenomen. Een partij met een ondernemende groepsaanpak en -dynamiek, maar zonder private equity-structuur. Zie elders in dit magazine een artikel over Wey & Fields.

Schaal geen doel op zich

Wat de door private equity gefinancierde/geleide partijen met elkaar delen, is de overtuiging dat de genoemde vraagstukken in de sector beter zijn op te lossen op grotere schaal. Een grotere speler is zichtbaarder op de arbeidsmarkt, kan makkelijker een breed dienstenpakket (one stop shop) aanbieden en kan het AI-vraagstuk beter het hoofd bieden.

Het gaat dus niet alleen om financiële slagkracht, een absolute voorwaarde voor groei, maar met name om professionalisering en focus. Private equity ziet schaal niet als doel op zich, maar als randvoorwaarde om bepaalde uitdagingen überhaupt te kunnen adresseren en op den duur organisaties te bouwen die goede rendementen realiseren.

Een nuance daarbij is belangrijk: deze grotere organisaties, ondersteund door private equity, zijn niet per definitie succesvoller. Zij proberen, net als alle andere kantoren, een toekomstbestendig model te bouwen in een markt die volop in beweging is. Schaal zorgt voor meer kansen, maar biedt geen garanties. Zo zijn er verhalen bekend van pe-partijen die, mede vanwege de wens de investeringen na vijf tot zeven jaar weer te gelde te laten komen, te hard van stapel zijn gelopen. Deze partijen kampen tegen wil en dank met de gevolgen van verregaande integraties en moeten met lede ogen aanzien dat belangrijke medewerkers ervoor kiezen elders te gaan werken. Als je ooit bent begonnen bij een kantoor van vijftig fte en dan twee tot drie integraties, een kantoorverhuizing én functieverandering hebt doorgemaakt, kan je conclusie zijn dat je werkgever niet meer bij je past.

AI

Mijn overtuiging is dat succesvolle toepassing van AI in de accountancy vraagt om een combinatie van drie factoren: diepgaande accountancykennis, echte AI-expertise én toegang tot voldoende en kwalitatief goede data. Juist die laatste voorwaarde, data als basis voor leercapaciteit en modelontwikkeling, maakt schaal zo relevant. Zonder schaal bestaat het gevaar dat AI beperkt blijft tot experimenten en suboptimale toepassingen.

Waar in andere sectoren AI soms verlammend werkt vanwege onzekerheid over de toekomstbestendigheid, zien we dat in de accountancy nog niet gebeuren. AI houdt de gemoederen bezig, partijen zijn ermee aan het experimenteren, maar er lijkt nog geen grote angst te zijn dat het verdienmodel ernstig negatief gaat worden beïnvloed.

Conclusie

Voor verkopers is er een ruime keuze, zowel in aantallen als in soort kopers.

Voor kopers is het goede nieuws dat er diverse partijen in de markt beschikbaar komen.

Dus zowel aanbod als vraag nemen toe, wat per saldo lijkt te zorgen voor enige prijsstijging.

Kortom: de consolidatiegolf houdt nog wel even aan.

Arjen Schutte MSc adviseert samen met Peter van Mierlo RA RV kantoren in de accountancy bij fusies en overnames en waarderingsvraagstukken. Ir. Tonny Dirkx adviseert kantoren bij strategische vraagstukken.

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2026-fusies-en-overnames/