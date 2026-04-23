PwC Hong Kong krijgt megaboete en auditverbod na Evergrande-schandaal

PwC is in Hongkong zwaar bestraft vanwege tekortkomingen bij de controle van het inmiddels failliete vastgoedconcern Evergrande.

Twee toezichthouders legden maatregelen op met een gezamenlijke financiële impact van ongeveer 1,3 miljard Hongkongse dollar, omgerekend ongeveer 142 miljoen euro. Daarnaast kreeg PwC Hong Kong een schorsing van zes maanden opgelegd, waardoor het in die periode geen auditwerk voor nieuwe beursgenoteerde cliënten mag aannemen. Het is de eerste keer in Hong Kong dat een auditverbod wordt opgelegd.

‘Ernstige schendingen’

Volgens de Securities and Futures Commission heeft PwC bij de controle van Evergrande in 2019 en 2020 ‘ernstige schendingen van professionele auditverplichtingen’ begaan. Het kantoor zou onvoldoende kritisch hebben gekeken naar de financiële informatie van de vastgoedgigant, niet alert zijn op fraudesignalen en zelfs zijn meegegaan in manipulaties.

Ook nog persoonlijke boetes

Ook de Accounting and Financial Reporting Council kwalificeerde de tekortkomingen als ernstig. PwC zou signalen van te vroege omzetverantwoording hebben genegeerd, onterechte boekingen hebben toegestaan en meerdere duidelijke waarschuwingssignalen niet hebben opgepakt. Daarnaast speelde volgens de toezichthouder commerciële druk een rol, doordat een substantiële financiële afhankelijkheid van Evergrande de onafhankelijkheid van de accountant in gevaar bracht. PwC Hong Kong moet daarom 1 miljard Hongkongse dollars apart zetten om in aanmerking komende onafhankelijke minderheidsaandeelhouders van Evergrande te compenseren. Daarnaast krijgen twee voormalige PwC-partners ook nog persoonlijke boetes opgelegd.

PwC erkent dat het werk bij Evergrande ‘ver onder de eigen hoge standaarden’ is gebleven en zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen, zoals het sluiten van de betrokken auditpraktijk en het vervangen van de leiding. Ook zijn de kwaliteitscontroles aangescherpt.

Eerdere schorsingen

De zaak speelt tegen de achtergrond van een van de grootste boekhoudschandalen van de afgelopen jaren. Accountancy Vanmorgen schreef eerder al dat Chinese toezichthouders Evergrande verwijten de omzet met ongeveer 70 miljard euro te hebben opgeblazen door inkomsten te vroeg te boeken. Oprichter Hui Ka Yan bekende deze maand voor de rechter schuld aan onder meer fraude en omkoping.

Ook voor PwC is het dossier niet nieuw. In 2024 kreeg PwC China al een recordboete van 58 miljoen euro en een schorsing van zes maanden opgelegd vanwege fouten bij de controle van Evergrande. In mei staat in Hongkong nog een rechtszaak gepland tussen PwC en de curatoren van Evergrande.

Bron: The Financial Times