‘Brusselse plannen zetten nieuwe box 3 onder druk’

De Europese Commissie werkt aan plannen die beleggen via een besloten vennootschap (bv) aanzienlijk aantrekkelijker kunnen maken. Dat meldt De Telegraaf op basis van een conceptvoorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra (Fiscaliteit). Volgens fiscalisten kunnen de voorstellen grote gevolgen hebben voor de Nederlandse belastingheffing op vermogen en mogelijk miljarden kosten voor de schatkist.

Centraal in het voorstel staat een verruiming van de Europese vrijstelling voor dividendstromen tussen bedrijven. Momenteel geldt die vrijstelling alleen voor aandelenbelangen vanaf 10 procent tussen moeder- en dochtermaatschappijen. Volgens het conceptvoorstel zou die grens vanaf 2028 verdwijnen, waardoor alle aandelenbelangen tussen ondernemingen onder de vrijstelling vallen.

‘Heel radicaal’

Hoogleraar fiscaal recht Jan van de Streek noemt de plannen in De Telegraaf ‘echt heel radicaal’. Volgens hem wordt beleggen vanuit een bv hierdoor veel aantrekkelijker dan particulier beleggen in box 3. ‘Als je belegt vanuit een bv, betaal je helemaal geen belasting meer op je belegging. Pas wanneer je als eigenaar van de bv aan jezelf uitkeert, betaal je 31 procent belasting, aanzienlijk minder dan de 36 procent in box 3’, zegt hij tegen de krant.

Box 3 in de knel

Fiscalisten waarschuwen dat de Brusselse plannen kunnen botsen met de Nederlandse hervorming van box 3. Het kabinet wil beleggers in de toekomst belasten op daadwerkelijk behaalde vermogenswinsten, waarbij een tarief van 36 procent is voorzien. Volgens Van de Streek zet het Europese voorstel ‘dat hele stelsel helemaal op zijn kop’. Daarnaast zou de maatregel volgens hem de deur kunnen openen naar nieuwe fiscale constructies waarbij beleggingswinsten worden omgezet in dividendinkomsten. Daardoor dreigen de belastingopbrengsten voor de Nederlandse schatkist fors terug te lopen.

Unanimiteit vereist

Of de voorstellen daadwerkelijk worden ingevoerd, is nog onzeker. Voor wijzigingen op belastinggebied is instemming van alle 27 EU-lidstaten vereist. Verschillende lidstaten kampen met hoge begrotingstekorten en oplopende staatsschulden, waardoor de bereidheid om belastinginkomsten prijs te geven beperkt kan zijn.

Bron: de Telegraaf