Deloitte moet zich in Dubai verantwoorden wegens rol ‘Hezbollah-bank’

Deloitte & Touche Middle East (D&TME) moet zich in Dubai verantwoorden voor de rechter wegens vermeende nalatigheid. Dit schrijft Economia.

Een groep minderheidsaandeelhouders van de geïmplodeerde Canadian Lebanese Bank heeft daar op aangedrongen. De rechter aan The Dubai International Finance Centre (DIFC) Courts was van mening dat een claim van Nest Investments SAL tegen Deloitte, een reële kans van slagen heeft. De hoogst verantwoordelijke bij D&TME, Joe El Fadl, hoeft niet voor de rechter te verschijnen.

Hezbollah

De aandeelhouders zijn van mening dat hen in Beiroet geen eerlijke procedure te wachten staat, vanwege de politieke implicaties die de zaak daar heeft. De bank faciliteerde volgens onder meer de Amerikaanse autoriteiten het witwassen van $230 miljoen aan drugsgeld en zou goede banden hebben met Hezbollah. De Amerikanen hebben Hezbollah gekwalificeerd als een terroristische organisatie. Deloitte was de controlerend accountant tijdens de witwasactiviteiten. Nest Investments beweert dat Deloitte nalatig is geweest en dat de accountants zich niet hebben gehouden aan internationale afspraken met betrekking tot integriteit, objectiviteit en professionaliteit. D&TME wijst deze aantijgingen van de hand.

Iedere dag het accountancynieuws in je mailbox. Neem gratis abonnement op de digitale dagelijkse nieuwsbrief van Accountancy Vanmorgen.