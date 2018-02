Grapperhaus niet bij behandeling tuchtklacht 

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is maandag niet aanwezig bij de behandeling van de tegen hem ingediende tuchtklacht bij de Raad voor Discipline. Voormalig KPMG-fiscalist Karim Aachboun (foto) beschuldigt Grapperhaus ervan de gedragsregels van de advocatuur te hebben geschonden en de rechter te hebben misleid. Grapperhaus stond KPMG Meijburg bij in een arbeidsconflict met topfiscalist Aachboun, die ontslag kreeg.

Vertraging

Grapperhaus wil niet inhoudelijk reageren op de fiscalistensoap, liet hij vrijdag na de ministerraad aan Quote weten. De minister benadrukte dat klager Aachboun zich lang afwezig heeft gehouden en pas met deze zaak is gestart na zijn aantreden tot minister. ‘Die meneer heeft veel verhinderdata opgegeven en nu komt het voor. Jammer dat het niet eerder kon worden besproken’, zegt hij tegen Quote. Fiscalist Karim Aachboun deed onlangs nog tevergeefs een verzoek tot wraking in de tuchtzaak, omdat de rechter onlangs door het ministerie van Justitie is benoemd en daardoor mogelijk partijdig zou zijn. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een minister in Nederland voor een tuchtrechter moet verschijnen.