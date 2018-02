OM en Fiod stellen voorwaarden voor schikking met ING

De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten eisen van ING dat de bank inzage geeft in de integriteitsrisico’s van de bank. Behalve de voor Nederland ongekende monitoring zal ook de betaling van een miljoenenboete onderdeel zijn van een schikking, vertellen bronnen die bekend zijn met het proces aan het FD. De schikking is het gevolg van meerdere justitiële onderzoeken die lopen naar de Nederlandse bank. Daarbij draait het onder anderen om het Russische telecombedrijf Vimpelcom, dat rekeningen van ING Nederland en UK misbruikte om ambtenaren in Oezbekistan om te kopen.

Breed falend beleid

De tijdelijke monitoring door de overheid van de frauderisico’s moet het risico verkleinen dat ING opnieuw in de fout gaat. Vier fraudezaken – waaronder die rond Vimpelcom – representeren namelijk ‘een breed falend beleid’ van de bank bij het nakomen van de spelregels, schrijft het in fraude gespecialiseerde Functioneel Parket van het OM. ING had volgens ingewijden te weinig grip op de integriteitsrisico’s van klanten waarmee het zaken deed, waaronder trustbedrijven.

Ondercuratelestelling

ING heeft moeite om in te stemmen met de door de overheid geëiste inzage in de monitoring van toekomstige risico’s, meldt het FD. De bank ervaart de eis als een vorm van ondercuratelestelling. Toch heeft de bank waarschijnlijk weinig keus. Het alternatief is namelijk een weinig aantrekkelijke langdurige strafzaak.

Amerika

Zowel de Amerikaanse als de Nederlandse autoriteiten richten zich op ING als verdachte van betrokkenheid bij witwassen en internationale corruptie. De bank kan van deze verdenkingen in de VS alleen afkomen door een op Amerikaanse leest geschoeide schikking met bijbehorende monitoring te accepteren, weet het Nederlandse OM.