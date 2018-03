Boetes en schandpaal voor bestuurders financieel dienstverlener Visie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in november 2017 een boete opgelegd van €150.000 opgelegd aan Patrick Kloezen. Hij heeft volgens de toezichthouder leiding gegeven aan financieel advieskantoor Visie, zonder dat hij door de AFM getoetst was op zijn geschiktheid en betrouwbaarheid.

Kloezen had in 2015 een half jaar lang de feitelijke leiding had over Visie, in plaats van de de door de AFM goedgekeurde directeur Natascha Burgman-Koers, die een boete heeft gekregen van €20.000. Zij wordt de AFM gezien als medepleger van de overtreding zij als ‘formele beleidsbepaler’ de activiteiten heeft gefaciliteerd.

Woekerpolissen

Visie was tot begin 2017 actief als financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Het kantoor adviseerde klanten met een lopende beleggingsverzekering, vooral woekerpolissen, om deze over te sluiten naar fondsen van aan haar gelieerde ondernemingen, in het bijzonder het GFH Paraplufonds. De beleggers belandden van de regen in de drup. Het €120 miljoen omvattende beleggingsfonds moest op last van de AFM stoppen, omdat de toezichthouder twijfels had over de waardering van illiquide beleggingen, die goed waren voor een kwart van de totale waarde van het fonds. Een deel van het vermogen van GFH-fonds was via een constructie in Luxemburg in een teakhoutplantage geïnvesteerd. Kloezen en drie zakenpartners waren bij deze plantage betrokken. Naar schatting is zo’n €12 miljoen, oftewel 10% van het fondsvermogen, in teakbeleggingen terechtgekomen. Uit het boetebesluit, waaraan de AFM in een persbericht ruchtbaarheid gaf, blijkt dat de 47-jarige Kloezen zich heeft verzet tegen de straf.