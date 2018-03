Ook fiscaal dienstverleners moeten wachten bij Belastingtelefoon

Belastingadviseurs moeten met ingang van dinsdag rekening houden met een wachttijd van 1 minuut als ze de Belastingdienst bellen. Die extra minuut moet de druk bij de Belastingtelefoon verlichten.

Er zijn bij de Belastingdienst al meer aangiften binnengekomen dan in eerdere jaren op dit moment. Daardoor is het bij de Belastingtelefoon ook drukker dan normaal, met een langere wachttijd tot gevolg. Volgens de fiscus wordt er vooral veel gebeld door fiscaal dienstverleners en dan met name door kleinere fiscaal dienstverleners, “met vragen waarop het antwoord ook op andere wijze verkregen kan worden”. Eerder had de Belastingdienst al opgeroepen om eerst de beschikbare informatie te raadplegen en dan pas de Belastingtelefoon te bellen. Fiscaal dienstverleners hebben normaal gesproken geen wachttijd, “maar de huidige drukte vraagt om een spreiding van de beschikbare capaciteit”.

Vaste onvoldoende

De Belastingtelefoon kreeg vorig jaar tussen 1 maart en 1 mei 850.000 telefoontjes. Dat was een stuk minder dan het jaar ervoor, toen de telefoon 1,2 miljoen keer rinkelde. Of de vragen ook afdoende worden beantwoord, is elk jaar weer onderwerp van discussie. De Consumentenbond doet jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening van de Belastingtelefoon en deelt vervolgens steevast een onvoldoende uit.

Bron: SRA