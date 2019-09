VVD wil Wwft-check ook bij lokale politici

Als extra middel in de strijd tegen witwassen pleit de VVD ervoor om ook lokale politici te gaan controleren op witwaspraktijken en criminele banden. VVD-Kamerlid Roald van der Linde zegt tegen BNR dat zijn partij er voorstander van is dat banken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bankrekeningen van gemeenteraadsleden checkt.

Verscherpt cliëntenonderzoek

Banken zijn als gevolg van de Wwft nu al verplicht om een verscherpt cliëntenonderzoek te doen naar politiek prominente personen. Daaronder vallen staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen, parlementsleden, ambassadeurs, zaakgelastigden, hoge legerofficieren, leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties, leden van rekenkamers of van directies van centrale banken en hun directe familieleden.

Financiële recherche

Wat de VVD betreft gaan banken vooral in de lokale politiek nog strenger screenen. VVD-Kamerlid Roald van der Linde wijst daarbij op drugsproblematiek en witwaspraktijken die daarbij vaak om de hoek komen kijken. Hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit en lector ondermijning aan de Avans Hogeschool Emile Kolthoff zegt in een reactie dat politieke partijen vooral ook zelf een belangrijke rol hebben bij het tegen het licht houden van mensen die ze op een kieslijst zetten. Daarnaast pleit hij voor extra investeringen in opsporing. ‘Daarom moeten we gaan investeren in financiële recherche, een specialisme dat we hebben afgebroken de laatste jaren.’

Bron: BNR