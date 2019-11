12 maanden cel geëist voor herhaalde (belasting)fraude

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een verdachte van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachte horecaondernemer op verschillende manieren omzetbelastingfraude, valsheid in geschrifte en valse aangifte gepleegd te hebben.

In 2016 werd de verdachte ondernemer veroordeeld voor accijnsfraude, meldt het OM. Hij kreeg een taakstraf en een voorwaardelijk gevangenisstraf. ‘In een eerder stadium had de Belastingdienst beslag gelegd op de inboedel/inventaris van de horecaonderneming van verdachte. Echter, in de loop van 2016 bleek de inboedel/inventaris van de horecaonderneming uit het beslag onttrokken doordat deze in een andere onderneming was ingebracht en daarna was verkocht.’ Vervolgens werden verzoeken tot teruggaaf accijns gedaan voor hetzelfde bedrag als waarvoor de verdachte kort daarvoor was veroordeeld.

Verdachte is vervolgens volgens de officier onverstoorbaar doorgegaan, ondanks dit eerdere strafrechtelijke ingrijpen. In zijn zoektocht naar andere financieringsbronnen dan alleen de Belastingdienst heeft de ondernemer volgens justitie vermoedelijk nog meer strafbare feiten gepleegd. Zo heeft hij volgens de officier een valse brief van de Belastingdienst gebruikt om een lening bij een bank te krijgen, met valse bescheiden een kredietaanvraag bij een andere bank gedaan, gebruik gemaakt van een vals taxatierapport om een financiering te krijgen en een valse aangifte bij de politie gedaan waarbij hij een ex-werknemer onterecht de schuld wil geven van een bepaalde valsheid.

Aan zijn neiging tot bedrog lijkt volgens de officier geen einde te komen. In totaal gaat het om ca. 300.000 euro aan benadelingsbedrag, zowel fiscale fraude als onttrekkingen. ‘Hoe kan het dat een vader van twee zoons die op de middelbare school zitten en een vrouw die een goede baan heeft, zo ver doorslaat?’, vroeg de officier zich af.

Eis

‘Het stadium van de taakstraf zijn we, gelet op de recidive en omvang van het benadelingsbedrag, ruim voorbij,’ aldus de officier. Een eerder voorwaardelijk strafdeel heeft verdachte er niet van weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden vindt de officier hier dan ook op zijn plaats. Hij houdt hierbij rekening met de uitstaande voorwaardelijke straf voor het oudere feit waarvoor hij de tenuitvoerleggen vordert.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM