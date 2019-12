Een accountant die klanten helpt een betere cashflow te bereiken, krijgt ook zelf eerder betaald!

Cijfers over de betaalmoraal in Nederland laten grote verschillen zien. Ook in de accountancybranche hebben kantoren wisselend te maken met snelle en juist late betalingen. Een accountant die zijn klanten helpt met een betere cashflow, krijgt ook zelf beter betaald. Wat kun je in je eigen debiteurenbeheer doen voor snellere betalingen en een betere cashflow?

Tip 1: Zorg voor meer betalingen binnen de betaaltermijn

De accountancybranche kreeg in het laatste kwartaal van 2018 tussen 55% – 59% van de facturen binnen de betaaltermijn betaald. Dat geldt niet voor de subbranche van Overige administratiekantoren: die kantoren kregen slechts 48% van de facturen binnen de gestelde termijn betaald. Een scherp debiteurenbeheer, inclusief heldere facturen, helpt om betalingen sneller binnen te krijgen. Denk aan een gepersonaliseerde factuur (gebruik technologie om dit efficiënt aan te pakken) en kristalhelder taalgebruik.

Hoe ziet het betaalgedrag van cliënten van accountantskantoren er precies uit? Je leest het in de branchemonitor Accountancy van NLBeterBetaald.

Tip 2: Voorkom zoveel mogelijk terug te boeken facturen (en BTW-betalingen)

Accountantskantoren hebben te maken met lang openstaande facturen. Tussen de 2,1% en 3,9% (verschillend per subbranche) staat 3 maanden na afloop van het laatste kwartaal van 2018 nog open. Consistent debiteurenbeheer en consequente opvolging van facturen helpt je kantoor om facturen zo snel mogelijk betaald te krijgen. Facturen komen vaker en met regelmaat onder de aandacht van je debiteuren. Door dit slim aan te pakken, ben je er minder tijd mee kwijt en draagt het ook nog eens bij aan een betere klantrelatie!

Weten hoe consequente opvolging van facturen precies werkt? Je leest het hier.

Tip 3: Help je klanten sneller betaald te krijgen met FinTech (daardoor krijg je zelf ook beter betaald)

De accountancybranche doet het in vergelijking met de rest van Nederland goed: kantoren krijgen facturen gemiddeld tussen 23 en 30 dagen betaald. Een goed uitgangspunt om ook je cliënten te helpen met snellere betalingen!

Als accountant help je je klanten op dagelijkse basis met hun financiën. Help ze ook met een gestructureerd debiteurenproces door de slimme cloudsoftware van Payt! Word Payt Certified Partner en verbreed je dienstverlening naar je klanten met implementatie en gebruik van Payt, zelfs als gewenst uitvoering van debiteurenbeheer van uw klant.

Lees hier meer over hoe het partnerprogramma precies werkt en wat het je oplevert.

