Snellaadstations zetten € 1244,88 per maand om

Wie op de snelweg langs de laadstations van Fastned snelt, kan het idee krijgen dat elektrisch rijden in Nederland alleen voor de zeer happy few is. Er lijkt maar zelden een auto aan de ‘pomp’ te staan.

114 stations

Toch boekte het bedrijf afgelopen kwartaal een omzetwinst van 150%. De aanbieder van snellaadstations realiseerde de afgelopen drie maanden een omzet van €1,7 mln. Dit maakte de onderneming op 9 januari 2020 in een, niet door accountants gecontroleerde, trading update bekend. Er kwamen vijf nieuwe stations bij, waarmee het tot een totaal komt van 114. Omgerekend zet Fastned 15.000 euro per jaar per station om. Het bedrijf heeft 42.805 klanten (+139% vs. Q4 2018) en rekende in 2019 meer dan 174 duizend snellaadsessies af. Dat is gemiddeld iets meer dan drie laadbeurten per station per dag.

15 procent

Over 2018 leed Fastned een nettoverlies van €6,3 mln. Op 31 maart presenteert het bedrijf zijn jaarverslag over 2019. Het business model gaat uit van een explosieve toename van elektrisch rijden in Nederland. Op 30 november 2019 waren er 84.372 volledig elektrische auto’s in Nederland en 96.010 hybride auto’s. Experts verwachten dat 15% van alle nieuwe auto’s dit jaar op stroom rijden.