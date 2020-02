AV-accountancy enquête 2020: ICT & Kantoor

Vinger aan de pols. Hoe wordt er in accountancyland gedacht over: ICT, (nabije) toekomst, marktkansen? Hoe optimistisch zijn kleine kantoren, grote kantoren? Zit er groei in de MKB-markt? En waar komt die vandaan? Voor de tweede keer houden we onze AV Accountancy Enquête. Opnieuw zijn we heel benieuwd naar het sentiment in accountancyland. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Groei? Of iets minder? Hoe gaan kantoren op met ICT? Überhaupt wat zijn de grote uitdagingen voor accountants- en administratiekantoren?

Accountancy positief over afgelopen

Uit onze eerste enquête die we vorig jaar zomer hielden bleek dat meer dan 60% van de deelnemers echt positief waren over de economische ontwikkelingen rond hun kantoor. Wat is het cijfer nu? Heeft de branche nu meer of minder vertrouwen in de nabije toekomst? We zijn ook benieuwd hoe kantoren er in slagen om innovatieve ontwikkelingen op te pakken. Maar ook wat de vragen zijn die zij dan tegenkomen. En waar zitten dan de mogelijkheden: nieuwe diensten, kiezen voor specifieke marktsegmenten, schaalgrootte en/of efficiency, vinden en behouden van goede mensen en het inzetten van high end IT-oplossingen. Kortom hoe ziet de dagelijkse praktijk in – met name het MKB – accountancylandschap eruit.

Uiteraard delen we de resultaten. Op onze website en op 12 mei op ons ICT & Kantoorevent. Waar ik persoonlijk heel benieuwd naar ben is de stand van onze AV-index. Hoe positief is de branche. Vorig jaar zomer 64,7 nu hoger?

De enquête kunt u hier: AV-enquête 2020 invullen.

We houden u op de hoogte.

FH