Cororona | Herziening WW-premie bij overwerk in 2020 opgeschort

Door de coronacrisis wordt een onderdeel van de premiedifferentiatie WW dit jaar opgeschort, meldt UWV. Hierdoor hoeft de lage WW-premie in 2020 niet te worden herzien bij overwerk.

Welke bepaling is tijdelijk opgeschort?

Het gaat om de bepaling in de sinds 1 januari geldende Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dat alsnog de hoge WW-premie moet worden betaald als:

De werkgever de werknemer meer uren betaalt dan in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen, en;

het verschil met de verloonde uren meer dan 30% is.

Sinds de WAB wordt de WW-premie berekend op basis van het soort arbeidscontract. Deze bepaling is daar onderdeel van.

Opschorting voor alle sectoren

Tijdens de coronacrisis kan het onbedoelde gevolgen hebben als de werkgever de lage WW-premie moet herzien bij overwerk. Bijvoorbeeld in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Daarom is deze bepaling voor alle werkgevers opgeschort voor 2020.

Bron: UWV