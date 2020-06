Achterban CNV akkoord met uitwerking pensioendeal

De achterban van vakbond CNV is akkoord met de uitwerking van de pensioendeal. Een vertegenwoordiging van de kwart miljoen CNV-leden heeft maandagavond met de overeenkomst ingestemd, meldt het CNV.

Het kabinet en sociale partners meldden afgelopen vrijdag de gesprekken over de uitwerking van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord te hebben afgerond. Pensioenaanspraken worden losgelaten en het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden verdwijnt. Het directe verband tussen de hoogte van de uitkering en het eerder verdiende salaris verdwijnt, de rendementen op de beurs gaan de hoogte van de pensioenen sterk bepalen. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen; dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen. De kans op mee- en tegenvallers wordt daarmee groter. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2026 wordt ingevoerd, vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen beginnen met de overstap. Veel nadere details ontbreken nog.

CNV

De CNV-achterban gaat dus nu akkoord met de plannen. ‘Wij zijn uiteraard zeer verheugd met deze uitslag. Dit is een belangrijke mijlpaal in een proces dat miljoenen Nederlanders raakt. En waarin we ons dus gesteund weten door onze leden,’ reageert CNV-voorzitter Piet Fortuin. ‘We behouden hiermee een toekomstbestendig collectief pensioenstelsel,’ stelt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. ‘De verplichtstelling blijft. En een collectief beleggingsbeleid blijft bestaan, zodat het pensioengeld optimaal rendeert. Pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. Kortom, winst voor onze leden.’

Deze week stemt het FNV-ledenparlement over het nieuwe pensioenstelsel. Aanstaande vrijdag wordt het in de ministerraad besproken. De uitwerking wordt daarna vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Koolmees voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.