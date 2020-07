Taakstraf voor Robert Moszkowicz wegens belastingfraude

Voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) is na een onderzoek naar omzetbelastingfraude woensdag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor valsheid in geschrifte en het niet voeren van een deugdelijke administratie voor het juridisch advieskantoor dat op naam stond van zijn vrouw.

Het Openbaar Ministerie eiste onlangs zes maanden gevangenisstraf tegen Moszkowicz. Justitie voerde daarbij aan dat Moszkowicz van 2010 tot 2014 valse aangiftes omzetbelasting heeft ingediend.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2020:3311

Valse aangiften bewezen

De rechtbank acht bewezen dat Moszkowicz in de periode van 31 oktober 2010 tot en met 10 oktober 2014 37 kwartaal- of maandaangiften voor de omzetbelasting op naam van zijn vrouw, h.o.d.n. Juristenkantoor Moszkowicz, valselijk heeft laten opmaken door telkens op die aangiften een onjuist bedrag aan omzet in te laten vullen met het oogmerk om die aangiften als echt te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Ook hield hij een gebrekkige administratie bij. Met zijn handelwijze heeft Moszkowicz belasting ontdoken, spreekt de rechtbank uit.

Fiscale kennis verzwarend

De rechtbank houdt in verzwarende zin rekening met de fiscale kennis van Moszkowicz. ‘Juist van een ervaren fiscalist en ondernemer als verdachte mag worden verlangd dat hij toeziet op het goed aanleveren van de juiste informatie aan de fiscus en het controleren van de administratie en aangiften. Verdachte is hierin buitengewoon gemakzuchtig geweest en lijkt zich vooral te hebben laten leiden door leniging van de financiële zorgen van hem en zijn gezin, zonder oog te hebben voor de (fiscale) verantwoordelijkheden van de onderneming.’

In strafverminderende zin houdt de rechtbank rekening met het gegeven dat de feiten dateren uit de periode van 2010 tot en met 2014 en dat sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn.

