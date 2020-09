Bergen op Zoom is boze boekhouder zat

Boekhouder Adri de Bruijn, die vorige week op Accountancy Vanmorgen zijn beklag deed over de gemeente Bergen op Zoom, is de wacht aangezegd. Hem hangt een contact- en pandverbod boven het hoofd.

Vijf jaar in conflict

Dat staat in een brief die De Bruijn heeft ontvangen. Deze heeft niet betrekking op de claim van 50.000 euro die de boekhouder zegt te willen indienen. De Bruijn kwam vijf jaar geleden in conflict met de gemeente omdat deze vond dat hij zijn woning onterecht als bedrijfsruimte gebruikte. De Bruijn bestrijdt dit en is vijf keer door een rechter in het gelijk gesteld. Hij wil compensatie voor zowel zakelijke als psychische schade die hij door de affaire heeft gelopen. De Bruijn heeft een administratiekantoor en is interim-financial.

Politiestaat

De Bruijn behartigt met zijn administratiekantoor vaak belangen van cliënten in een uitkeringssituatie. In een mail aan de gemeente heeft hij geschreven dat een aantal van hen geen bezwaar durft maken tegen een besluit van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Zij zouden bang zijn voor represaillemaatregelen. De Bruijn maakt de vergelijking met een politiestaat. Ook schrijft hij dat een van de ambtenaren ‘net genoeg IQ heeft om met hem de dialoog aan te gaan’ en een andere medewerker de organisatie veel geld had kunnen besparen ‘als hij een beetje daadkracht en inzicht had getoond’. Een ambtenaar die veel verschillende functies bekleedde bij de gemeente heeft ‘naar alle waarschijnlijkheid veel meegedaan met stoelendans op de kleuterschool’.

Mocht niet opnemen

De Bruijn ontkent niet dat hij deze opmerkingen heeft geplaatst. ‘In alle eerlijkheid gezegd klopt het,’ zegt hij tegen BN/De Stem. ‘Ik ben daar misschien wel een beetje te ver in gegaan. Maar, hoe ver zijn ze bij mij niet gegaan?’ Deze week zou een gesprek met drie ambtenaren volgen ‘om de lucht te klaren’. Dat is afgezegd omdat De Bruijn geen toestemming kreeg dit gesprek op te nemen. ‘Ik wilde niet dat er achteraf iets anders naar buiten zou komen dan dat er daadwerkelijk is besproken. Daarom wilde ik het opnemen.’ Een gemeentewoordvoerder zegt tegen BN/De Stem dat de gemeente ‘geen mededelingen over individuele gesprekken met inwoners’ doet.