Frauderende ambtenaar blijft klagen over KPMG’ers, maar opnieuw geen succes

Voor de zoveelste keer heeft de Accountantskamer zich onlangs gebogen over tuchtklachten tegen vier accountants van KPMG. Een voormalige ambtenaar van de gemeente Rotterdam die zijn baan kwijtraakte nadat er fraude aan het licht kwam blijft maar tuchtklachten indienen tegen de RA’s die onderzoek deden naar zijn dubieuze handelen. Dit keer kost de kwestie de Accountantskamer echter niet veel tijd. De tuchtrechter constateert namelijk dat de klachten al eerder zijn behandeld en verklaart ze daarom niet-ontvankelijk.

Uitspraak: 20-538-541 ANONIEM 4X RA

Valse facturen

De man werkte tot 2013 bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam. Toen werd duidelijk dat voor om en nabij €1,5 miljoen aan valse facturen was ingediend en de betaling ervan grotendeels was doorgesluisd naar een eigen bedrijfje. Nadat de fraude aan het licht kwam werd KPMG Advisory ingeschakeld voor een onderzoek naar de misstanden. Het bleek dat tussen december 2009 en december 2011 aan drie ‘derden ondernemingen’ de opdracht was gegeven om facturen in te dienen bij de gemeente Rotterdam. Onder die rekeningen zette de man zelf als verantwoordelijk ambtenaar een krabbel. De gemeente maakte de bedragen over naar de drie ‘tussenstations’, die een groot deel van het geld doorsluisden naar Expertisz, het eigen onderneminkje van de ex-ambtenaar.

Onderzoek KPMG’ers

De civiele rechter veroordeelde de oud-ambtenaar in 2015 in eerste aanleg tot het terugbetalen van de ten onrechte gedeclareerde bedragen aan de gemeente. Daarna richtte hij zich onder anderen op de KPMG’ers, die volgens hem flink in de fout waren gegaan. Zo zou het onderzoek gebrekkig zijn. De op de zaak gezette onderzoekers zouden bovendien geen oog hebben gehad voor de objectieve waarheidsvinding en daarmee de rechter later het zicht op de waarheid hebben ontnomen. Ook hadden de accountants volgens hem uitsluitend het belang van de opdrachtgever gediend en onvoldoende hoor en wederhoor hebben toegepast.

Laatste klacht

In alle tuchtrechtelijke procedures werden de klachten evenwel niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. In de laatste klacht verwijt de voormalige ambtenaar de KPMG’ers dat zij in strijd hebben gehandeld met op hen rustende verplichtingen door hem bij aanvang, uitvoering en afhandeling van het persoonsgerichte onderzoek naar hemzelf in de periode 2013-2015 en daarna tot op heden te misleiden. De accountants zouden onder meer in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de privacyrichtlijn EG (en de huidige AVG) hebben gehandeld, waardoor bewijsmateriaal is verkregen, verwerkt en gebruikt. Ook nu ziet de Accountantskamer echter geen reden voor een tuchtrechtelijke veroordeling, aangezien dezelfde klachten ook al in november 2019 werden ingediend. Eerder deze maand werden die klachten niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de driejarentermijn. Daarmee lijkt de kwestie voorlopig weer even van de agenda te verdwijnen.

