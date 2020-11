Grapperhaus: betere bescherming melder ongebruikelijke transactie

Er gaat meer aandacht worden besteed aan het waarborgen van de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie. Ook kan het OM in uitzonderlijke gevallen gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier anonimiseren. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Contact met melder over dreigingsrisico’s

Grapperhaus gaat onder andere in op de uitvoering van een eerder aangenomen motie. Daarin wordt de regering verzocht in overleg met de beroepsgroepen van notarissen en belastingadviseurs te bezien hoe de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie beter gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld door de melder in het strafdossier te anonimiseren, en hierover de Kamer te informeren. De minister schrijft dat er in goed overleg met de politie, FIOD, OM, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) nog meer aandacht wordt besteed aan het waarborgen van de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie. ‘Dit betekent dat in die gevallen dat het voornemen bestaat om een door een kleine onderneming gemelde ongebruikelijke transactie, die vervolgens door de FIU-Nederland verdacht is verklaard, als bewijs in het strafdossier toe te voegen, ondernemen de opsporingsdiensten nadere actie. Met inachtneming van de wettelijke kaders wordt contact opgenomen met de desbetreffende melder om na te gaan of er (voorziene) dreigingsrisico’s zijn als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd. Hierbij merk ik nadrukkelijk op dat een melder van een ongebruikelijke transactie te allen tijde zelf contact kan opnemen met de politie bij (voorziene) dreigingen. Dergelijke signalen worden zeer serieus opgepakt, en de overheid kan (aanvullende) maatregelen nemen in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen.’

Anonimisering gegevens meldingsplichtige instelling

Grapperhaus schrijft ook dat er onder bepaalde omstandigheden kan worden overgegaan tot het anonimiseren van de gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier: ‘Daarnaast kan het OM bezien of gebruik kan worden gemaakt van de bestaande wettelijke kaders, die in uitzonderlijke gevallen kunnen worden toegepast, ter bescherming van de melder. Daaronder valt het kunnen anonimiseren van de gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier. De FIU-Nederland en het OM maken deze aangescherpte werkwijze kenbaar aan Wwft-instellingen respectievelijk binnen het OM en de opsporingsdiensten.’

Kamerbrief over voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit 2020