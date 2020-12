SBM Offshore verrast door Zwitsers corruptieonderzoek

Het Zwitserse OM start een onderzoek naar corruptie bij olieplatformbouwer SBM Offshore, laat het bedrijf weten. Dat gaat om opheldering vragen. In de kwestie heeft SBM al voor meer dan 800 miljoen dollar aan schikkingen getroffen.

Drie dochterbedrijven hebben bericht ontvangen van het Zwitserse OM in Bern. Dat gaat een strafrechtelijk onderzoek beginnen. ‘Het betreft het vermoeden dat deze bedrijven van 2005 tot 2012 onvoldoende maatregelen hebben getroffen om corruptie tegen te gaan’, laat SBM Offshore weten. Het gaat om kwesties waarover in Nederland (2014) en Brazilië (2018) al schikkingen zijn getroffen. Ook in de Verenigde Staten is in 2017 een overeenkomst gesloten met justitie; die hield onder meer in dat het bedrijf drie jaar lang zou rapporteren over compliancemaatregelen. Die periode is nu afgelopen, zonder verlenging of nadere voorwaarden. ‘De verdenking met betrekking tot tekortkomingen in het compliancebeleid houden verband met de betalingen die met deze overeenkomsten gemoeid zijn.’

Verrast

Chief Governance and Compliance Officer Erik Lagendijk van SBM laat weten dat het einde van de verplichte rapportages aan de Amerikaanse autoriteiten laat zien dat er voldoende interne maatregelen zijn getroffen. ‘We zijn verrast door deze ontwikkeling in Zwitserland, omdat de Zwitserse autoriteiten bij de zaak betrokken zijn geweest sinds de schikking met Nederland in 2014. We gaan de officier van justitie om opheldering vragen.’

ING-analist Quirijn Mulder denkt dat de kwestie met een sisser zal aflopen omdat de Zwitsers waarschijnlijk geen informatie zullen vinden die een nieuw onderzoek nodig maakt. Daarnaast heeft SBM al 4 miljoen dollar betaald aan de Zwitserse autoriteiten vanwege gebrekkige controle bij betalingen. Mulder denkt wel dat het risicoprofiel van het bedrijf tijdelijk verhoogd wordt.

Gesplitste betalingen

De corruptiezaak bij SBM kwam onder meer aan het rollen doordat er gesplitste betalingen werden gedaan rondom projecten in Brazilië. Ook bij voormalig dochterbedrijf IHC deden zich zulke betalingen voor, waarbij een agent deels werd betaald via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, met een bankrekening op de Kaaimaneilanden. De rest ging naar diens Braziliaanse rekening. SBM schikte in 2014 voor 240 miljoen dollar met het OM over omkoping in Angola, Equatoriaal-Guinea en Brazilië. Drie jaar later rolde er een schikking van 238 miljoen dollar met het Amerikaanse ministerie van justitie uit de bus. In Brazilië betaalde SBM tot slot nog eens 347 miljoen dollar.

Beeld: SBM Offshore