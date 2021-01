Dit jaar nog een miljoen subsidie over voor nieuwe elektrische auto’s

Het subsidieloket voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is weer geopend. Vorig jaar was de subsidiepot in een mum van tijd leeg; ook nu zal het (resterende) bedrag vermoedelijk al in dagen zijn opgesoupeerd.

Per 1 juli vorig jaar konden particulieren € 4.000 terugkrijgen op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Er was € 10 miljoen beschikbaar; precies acht dagen later was die pot leeg. Aanvragen die daarna kwamen, werden doorgeschoven naar dit jaar, maar dat werd per 31 oktober afgekapt. Die maand was al voor 58% van het jaarbudget in de wacht gezet. Het subsidiebudget voor gebruikte elektrische personenauto’s bleek een langer leven beschoren: rond 1 oktober konden er nog 1.600 aanvragen worden gedaan.

In 2021 is het nog beschikbare potje voor nieuwe EV’s, vanwege de al doorgeschoven aanvragen, een stuk kleiner: € 1.108.000. Aanvragen kunnen worden gedaan via RVO.nl. Voor gebruikte EV’s is € 13,5 miljoen beschikbaar.