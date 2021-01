Vonnis over huurvermindering wegens Corona is versterking positie horecaondernemers

De kantonrechter in Den Haag heeft bepaald dat de twee eigenaren van café Aimée in Den Haag 50 procent huurkorting krijgen, omdat het redelijk wordt geacht dat de gevolgen van de coronacrisis gelijkelijk worden verdeeld over verhuurder en huurder.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2021:461

Huurkorting in plaats van opschorting

De uitspraak is een belangrijke steun in de rug voor horecaondernemers die in de financiële problemen komen als gevolg van Corona en te maken hebben met een verhuurder die huurkorting weigert. Eerder zijn al tientallen vergelijkbare uitspraken in kort geding gedaan waarin huurkorting werd toegewezen, maar de uitspraak van de kantonrechter betekent volgens experts dat ook winkeliers elders in het land nu gemakkelijker kortingen kunnen afdwingen. In kort geding gaat het namelijk om een huuropschorting en geen (definitieve) huurkorting, zoals in deze bodemprocedure.

Omzetverlies en ontoereikendheid steun voldoende onderbouwd

De verhuurder van de ruimte waarin het Haagse café wordt geëxploiteerd weigerde een huurvermindering en voerde daarbij onder meer aan dat het café al voor de coronacrisis een zeer ongezond bedrijf was. Of dat nu klopt of niet, de kantonrechter vindt dat niet van belang. De rechter oordeelt dat de ondernemers voldoende hebben onderbouwd dat ze omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronacrisis en dat de ontvangen overheidssteun niet toereikend is om de volledige huur te kunnen betalen.

Gevolgen gelijkelijk verdelen

De conclusie van de kantonrechter is daarom dat de gevolgen van de coronacrisis gelijkelijk moeten worden verdeeld over beide partijen gedurende de periode waarin de Haagse ondernemers de exploitatie van het café geheel hebben moeten staken. De kantonrechter bepaalt dat de exploitanten 50 % van de huurprijs verschuldigd zijn over de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en in de periode vanaf 15 oktober 2020 tot en met het moment dat de sluitingsmaatregel eindigt. In die periode was de horeca immers, behoudens de mogelijkheid tot afhalen en bezorgen, gesloten. Over de periode dat er een sluitingsverplichting om 22 uur ‘savonds was krijgen de ondernemers 25% huurkorting.

KHN: belangrijke erkenning

Verschillende advocaten stellen in het FD dat de uitspraak de positie van horecaondernemers in onderhandelingen met hun verhuurders versterkt. ‘Een belangrijke erkenning voor alle horecaondernemers die tegen huurproblematiek aanlopen en een nieuwe mogelijkheid om gelijk te halen bij hun pandeigenaar’, reageert Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ondernemers die op dit moment met de verhuurder in gesprek zijn over een oplossing over de huurbetaling tijdens de coronacrisis of hierover wellicht al een gerechtelijke procedure hebben lopen, wordt door KHN aangeraden om de verhuurder op dit vonnis te wijzen.