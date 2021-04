‘Waarschuwingen KPMG jarenlang genegeerd door ABN AMRO’

Huisaccountant KPMG waarschuwde ABN AMRO vanaf 2014 veelvuldig dat de bank te weinig ondernam tegen witwassen, meldt Follow the Money. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen het onderzoeksplatform.

Deze week werd bekend dat ABN AMRO een boete van € 480 miljoen met het OM is overeengekomen voor het jarenlang en structureel overtreden van anti-witwaswet Wwft. Tegen ex-bestuursleden Gerrit Zalm, Joop Wijn en Chris Vogelzang loopt nog een strafonderzoek.

KPMG

De top van ABN AMRO werd tussen 2014 en 2017 van verschillende kanten geattendeerd op het nalatige antiwitwasbeleid. Deels was dat al bekend, maar uit de publicatie van FTM blijkt nu dat ook huisaccountant KPMG vond dat de bank veel uitgebreider onderzoek moest doen naar de achtergrond van klanten en de herkomst van gelden op rekeningen van de bank. Die compliance issues kwamen ter sprake in gesprekken met het auditcomité van de bank. KPMG-partner Dick Korf uitte onder meer zijn twijfels over de activiteiten van de bank in Dubai en die van twee Nederlandse dochterbedrijven, Pumbaa en Simba. De notulen van de gesprekken met de huisaccountant liggen nu bij justitie en maken deel uit van het strafrechtelijk onderzoek tegen de drie voormalige bestuurders. Door de waarschuwingen te negeren overtraden zij mogelijk de Wwft.

Reactie ABN AMRO

ABN AMRO laat weten: ‘Het is bekend dat er in het verleden interne en externe signalen zijn geweest over tekortkomingen. Daarop heeft het toenmalige bestuur ook verschillende herstel- en verbeterprogramma’s gestart en uitgevoerd. De afzonderlijke verbeterprogramma’s hebben niet geleid tot het gewenste bankbrede herstel, zo moeten we met de kennis van nu vaststellen. In 2018 heeft ABN AMRO besloten tot de oprichting van een afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Daarmee beogen wij de bestaande tekortkomingen structureel en bankbreed te herstellen. Dit DFC-programma zal er naar verwachting toe leiden dat alle tekortkomingen eind 2022 zijn opgelost. Het programma loopt op schema en DNB ziet toe op de naleving.’

Bron: FTM