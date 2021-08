Flynth en familiebedrijven: raakvlak van controle en betrokkenheid

Flynth Audit groeit. Het onderdeel van Flynth dat zich bezighoudt met de uitvoering van controle en aanverwante opdrachten, is zowel in 2019 als in 2020 met 20% gegroeid. Registeraccountant Mark Spijker werkt nu ruim anderhalf jaar bij Flynth Audit en richt zich op de dienstverlening aan onder meer familiebedrijven. Daarbij staan de kernwaarden van Flynth Audit altijd voorop: samenwerken, het beste advies aan de klant en aandacht tonen.

Flynth is Marks derde werkgever in de accountancybranche. Hij startte bij PwC en leerde daar het vak van controlerend accountant. Na vijftien jaar nam hij afscheid om drie jaar in het bedrijfsleven te werken. Daarna gaf hij bijna zes jaar leiding aan de controleafdeling van een middelgrote accountantsorganisatie en koos er uiteindelijk voor om zijn carrière bij Flynth Audit voort te zetten. “De coöperatieve achtergrond van Flynth sprak mij erg aan. Wij kennen namelijk geen organisatiestructuur waarin vennoten het voor het zeggen hebben, zoals bij veel andere accountantskantoren wel het geval is. Bij Flynth is sprake van een stichtingsstructuur waarbij de gemaakte winst geheel wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de dienstverlening en de organisatie zelf.”

In dat opzicht heeft Flynth raakvlakken met familiebedrijven, merkt Mark. “Familiebedrijven gaan in essentie wat sneller uit van het welzijn van hun mensen en het langere behoud van de arbeidsrelatie. Primaire en secundaire beloningen zijn vaak goed in orde. Ook Flynth is een organisatie die door te investeren in mensen, hen langer wil binden.”

Goede voelsprieten voor de juiste communicatie

Mark krijgt als registeraccountant vaak te maken met familiebedrijven. De schaal van deze bedrijven varieert van een mkb-bedrijf met een bevlogen, operationeel betrokken directeur-eigenaar aan het roer tot een groot bedrijf met familieaandeelhouders op afstand. Beslissingen worden er soms aan de keukentafel genomen en soms in een formele setting met een directie en raad van commissarissen. “We maken bij Flynth beide mee”, legt Mark uit. “En het mooie is: we kunnen er in beide gevallen ook prima mee uit de voeten. Ik merk dat onze mensen goede voelsprieten hebben voor de juiste communicatie en samenwerking. Dat maakt dat ondernemers met een familiebedrijf zich thuis voelen bij Flynth. Zij kunnen hun zorgen en overwegingen met ons delen, juist omdat wij de benodigde ervaring hebben om hun standpunten of zaken waar ze me worstelen, te kunnen begrijpen.”

Raakvlak van controle en betrokkenheid

Die leercurve maakte Mark de afgelopen jaren ook door. “In het geval van familiebedrijven kan ik naast de reguliere controle ook meedenken en mijn kennis en ervaring delen, zodat zij zelf hopelijk betere afwegingen kunnen maken. Ook een kritische blik kan helpen om de aandacht van deze organisaties te vestigen op bepaalde afwegingen en actualiteiten. Mijn rol bevindt zich op het raakvlak van controle en betrokkenheid, iets wat ook Flynth onderscheidend maakt. Flynth richt zich niet primair op het maken van winst, maar het breed inzetten van onze ervaring met persoonlijke aandacht. Uiteraard gaat dit wel gepaard met duidelijkheid en goed gemaakte afspraken over timing, oplevering en kosten.”

Wat Mark opvalt aan het samenwerken met familiebedrijven, is dat zij de jaarrekening zien als een ‘jaarlijks bijproduct’ van ondernemen. “De alledaagse vraagstukken gericht op de bedrijfsvoering staan vaak hoger op de agenda”, vindt hij. “In die gevallen worden de gespreksonderwerpen breder. We kijken samen vooruit, naar risico’s en naar kansen. Eigenlijk naar alles dat van invloed is op hoe de ondernemer beslissingen maakt. Dat vind ik heel interessant.”

Specialisten voor elk vraagstuk in familiebedrijf

Bij familiebedrijven speelt er buiten de jaarrekening om natuurlijk nog veel meer. Denk aan financiering, groei door acquisitie, bedrijfsovername, bijvoorbeeld door een of meerdere kinderen, en pensioenen. “Flynth heeft voor elk van deze vlakken specialisten in dienst die ook mee kunnen denken met de ondernemer”, aldus Mark. “Onze aanpak is van oudsher ook meer gericht op aandacht en tijd voor de risico’s die er echt toe doen. En het nemen van tijd resulteert niet in een uurtje-factuurtjementaliteit. Wij zien onszelf als betrouwbaar gesprekspartner en leveren de toegevoegde waarde waar klanten naar op zoek zijn.”

Datagedreven controleaanpak

Ook een vertrouwd adviseur werkt met de modernste middelen. Dat is voor Flynth niet anders. “De controleaanpak van Flynth is datagedreven en we investeren in innovatie”, legt Mark uit. “Onze controleaanpak integreert technologische innovaties en geavanceerde auditsoftware. Ook in de communicatie gebruiken wij efficiënte en handige applicaties. Hierdoor kunnen wij risico’s effectiever analyseren, de samenwerking met onze klanten effectiever maken en hen van waardevolle inzichten voorzien op basis van data.”